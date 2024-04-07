В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских

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По факту убийства полицейского в Подмосковье возбуждено уголовное дело.
Один из сотрудников МВД скончался от полученных огнестрельных ранений в результате нападения при обходе квартир в жилом доме.
Второй раненный полицейский находится в реанимации. За его жизнь сейчас сражаются врачи.
Уголовное дело открыто по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ведется поиск преступников, причастных к произошедшему.
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Второй раненный полицейский находится в реанимации. За его жизнь сейчас сражаются врачи.
Уголовное дело открыто по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ведется поиск преступников, причастных к произошедшему.
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Артем Кузьмин