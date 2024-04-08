СКР показал кадры с места нападения наркоторговца на полицейских в Подмосковье

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России обнародовал кадры с места нападения на сотрудников полиции в подмосковном Щелково. Видео публикует Телеграм-канал ведомства.
На кадрах сотрудники СК осматривает место происшествия и собирает улики.
Нападение произошло в воскресенье 7 апреля. При попытке задержания наркосбытчик открыл стрельбу по подмосковным полицейским. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.
Сейчас ведутся поиски совершившего нападение. По предварительным данным, он мог скрыться на черном мотоцикле и направиться в сторону Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских (ст. 317 УК, предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).
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Нападение произошло в воскресенье 7 апреля. При попытке задержания наркосбытчик открыл стрельбу по подмосковным полицейским. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.
Сейчас ведутся поиски совершившего нападение. По предварительным данным, он мог скрыться на черном мотоцикле и направиться в сторону Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских (ст. 317 УК, предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).
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Алина Юрчак