Совершившие теракт в «Крокусе» проходили обучение в Турции

28 июля 2025, 05:51

Боевики, совершившие теракт в «Крокус сити холле» в марте прошлого года, проходили обучение на территории Турции. Об этом сообщает ТАСС.





Преступники являлись членами группировки «Вилаят Хорасан»*. Они вместе с другими участниками организации обучались в Турции. Совершившие теракт проходили обучение в период с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года. Там они приобрели навыки владения огнестрельным оружием.





«Находясь на территории Турции, Файзов М. З. (старший) выполнял функции связующего звена между организаторами и исполнителями терактов, организовывал встречи между указанными лицами на территории исламского государства Пакистан и Исламского Эмирата Афганистан», — передает агентство материалы следствия.