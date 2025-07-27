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В ДР Конго боевики напали на поселок Команда и убили 43 человека

Фото: iStock/zabelin

На востоке Демократической Республики Конго боевики из группировки «Альянс демократических сил»* напали на поселок Команда, в результате чего погибли 43 человека. Об этом сообщает радиостанция Okapi.



В сообщении указывается, что во время нападения боевики подожгли несколько общественных зданий и жилых домов. В числе убитых 20 верующих, которые во время атаки находились в храме.

«43 человека были убиты, включая 20 верующих, находившихся в храме», — говорится в сообщении.

На данный момент правительственные силы совместно с подразделениями армии Уганды ведут поиск преступников. Последние находятся в стране согласно соглашению о сотрудничестве. Власти отмечают, что ситуация в регионе по-прежнему напряженная из-за регулярных атак экстремистов.

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Иван Мусатов

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