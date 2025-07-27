В ДР Конго боевики напали на поселок Команда и убили 43 человека
На востоке Демократической Республики Конго боевики из группировки «Альянс демократических сил»* напали на поселок Команда, в результате чего погибли 43 человека. Об этом сообщает радиостанция Okapi.
В сообщении указывается, что во время нападения боевики подожгли несколько общественных зданий и жилых домов. В числе убитых 20 верующих, которые во время атаки находились в храме.
«43 человека были убиты, включая 20 верующих, находившихся в храме», — говорится в сообщении.
На данный момент правительственные силы совместно с подразделениями армии Уганды ведут поиск преступников. Последние находятся в стране согласно соглашению о сотрудничестве. Власти отмечают, что ситуация в регионе по-прежнему напряженная из-за регулярных атак экстремистов.