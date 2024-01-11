Жителю Курской области вынесли приговор за попытку примкнуть к ВСУ

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind.
Суд в Курской области приговорил к шести годам лишения свободы местного жителя, который пытался пересечь границу и примкнуть к ВСУ, об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона в своём Telegram-канале.
В результате, Курский областной суд приговрил Ермоленкова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Читайте также:
В Адыгее суд вынес приговор восемнадцатилетнему фигуранту дела о госизмене
Диверсантов задержали за попытку поджога трансформаторной подстанции в Ярославле
В Подмосковье задержали мужчину за передачу данных об армии РФ Украине
Евгения Парфентьева