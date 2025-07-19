МВД: в Махачкале два брата-подростка избили и подожгли котенка
В Махачкале два брата-подростка избили и подожгли бездомного котенка в подъезде жилого дома. Об этом рассказала представитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
Инцидент случился на улице Азиза Алиева. Подросткам, которые занимались живодерством, по 12 и 13 лет. Они затащили котенка в подъезд дома, в котором проживали, а уже там долго били и издевались над ним.
«После чего, найдя на улице бутылку ацетона, облили им котенка и подожгли. На визг животного и запах гари вышли соседи, шокированные случившимся, они обратились в полицию» — пишет Гариева в своем telegram-канале.
Для разбирательства детей вместе с тетей, с которой они проживали, доставили в отдел полиции. Как рассказали правоохранителям близкие мальчиков, отца у несовершеннолетних нет, а местоположение матери неизвестно.
Как оказалось, женщина по доверенности передала детей своей старшей сестре и уехала. После этого мать оборвала все связи с семьей. Есть предположение, что она находится в Турции.
Полиция продолжает разбирательства и будет решать дальнейшую судьбу детей. Рассматривается вариант того, что это не первый случай издевательства над животными.