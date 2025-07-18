Православные активисты пожаловались на подростков, изображавших распятого Христа
Общественное движение «Сорок сороков» написало заявление в Следственной комитет: активисты жалуются на подростков, изображавших распятого Христа на дорожных знаках.
Как сообщает телеграм-канал Baza, странный тренд запустил рэпер Канье Уэст: на одном из концертов он поднялся над сценой в свете прожекторов, и началось. Сперва копировать музыканта стали в США, затем в остальных частях мира, и, наконец, всё дошло до России. Опубликованные телеграм-каналом Baza видео с «распятыми» подростками попались сначала главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, а потом — и активистам «Сорок Сороков».
Представители общественного движения хотят, чтобы со всеми подростками провели разъяснительные беседы (по мнению активистов, это неуважение к верующим), а если среди «нарушителей» попадутся совершеннолетние — то их, как считает «Сорок Сороков», стоит привлечь к уголовной ответственности по статье об оскорблении чувств верующих.
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