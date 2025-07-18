Православные активисты пожаловались на подростков, изображавших распятого Христа

18 июля 2025, 16:58

Baza: движение «Сорок сороков» заявило в СК на подростков, изображавших распятие

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Общественное движение «Сорок сороков» написало заявление в Следственной комитет: активисты жалуются на подростков, изображавших распятого Христа на дорожных знаках.