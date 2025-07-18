«Ты что, не понимаешь, кто я такая?»: Два педагога избили сотрудницу ПВЗ и попали на видео

18 июля 2025, 18:03

В Биробиджане два педагога избили сотрудницу ПВЗ

Фото: Istock/Dacharlie

В Биробиджане Еврейской автономной области две женщины, зайдя в ПВЗ, незамедлительно начали грубить сотруднице, а после и вовсе избили её. Действия агрессоров попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».





Одна из женщин потребовала выдать посылку без очереди, потому что «спешит». Сотрудница пункта выдачи попросила подождать, но её ответ не устроил посетительниц.

«Ты что, не понимаешь, кто я такая?» — начала возмущаться одна из них.