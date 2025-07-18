«Ты что, не понимаешь, кто я такая?»: Два педагога избили сотрудницу ПВЗ и попали на видео
В Биробиджане два педагога избили сотрудницу ПВЗ
В Биробиджане Еврейской автономной области две женщины, зайдя в ПВЗ, незамедлительно начали грубить сотруднице, а после и вовсе избили её. Действия агрессоров попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».
Одна из женщин потребовала выдать посылку без очереди, потому что «спешит». Сотрудница пункта выдачи попросила подождать, но её ответ не устроил посетительниц.
«Ты что, не понимаешь, кто я такая?» — начала возмущаться одна из них.Затем клиентки попытались сами отсканировать QR-код заказа, но у них ничего не вышло. Посетительницы, озверевшие от ярости, набросились на сотрудницу с кулаками. Потерпевшую схватили за волосы и потянули через стойку, а после опрокинули на неё стол с компьютером.
Следствие, после обращения пострадавшей девушки в полицию, быстро установило личности нападавших. Оказалось, что одна из них преподаёт литературу в местном лицее, а другая занимает пост заместителя директора.