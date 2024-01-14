Опубликованы кадры жуткого убийства мужчины на глазах у собственного сына в Чечне

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Телеграм-канал Mash Gor опубликовал кадры убийства мужчины на глазах у собственного сына в Чечне. Примечательно, что видео снято нападавшим.
Напомним, в Чечне во дворе собственного дома был жестоко зарезан мужчина на глазах у ребенка. Причиной преступления могла стать кровная месть. Убитым является Абдурахим Гакаев, получивший более 10 ножевых ранений.
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Екатерина Коршунова