МВД: В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на рэп-концерте

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В Санкт-Петербурге 23 молодых людей доставили в отделение полиции за пьянство на рэп-концерте, об этом сообщает региональное МВД в своём Telegram-канале.
Пр информации ведомства, звонок в полицию поступил от местных жителей вечером 20 января. Звонившие сообщили, что группа молодых людей ведёт себя неадекватно, нарушает общественный порядок и нецензурно выражается.
В отношении задержанных составили административные протоколы за распитие алкоголя в общественном месте лицами, не достигшими 18 лет, а также за мелкое хулиганство. После этого подростков передали официальным представителями.
При этом, как сообщает издание «Фонтанка» задержанные посетили концерт 15-летнего рэп-исполнителя Baby Melo. Он также был доставлен в отделение полиции.
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«Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции от дома 44 для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15-18 лет», — добавили представители МВД.
При этом, как сообщает издание «Фонтанка» задержанные посетили концерт 15-летнего рэп-исполнителя Baby Melo. Он также был доставлен в отделение полиции.
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Евгения Парфентьева