МВД: В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на рэп-концерте

Накануне, 21 января, в Афганистане потерпел крушение бизнес-джет Falcon 10. Появилось фото троих оставшихся в живых пассажиров воздушного судна. Все они являются гражданами России.

Фотографию опубликовал телеграм-канал «112». По сообщению афганских СМИ, ранее один из выживших самостоятельно добрался до горного села и на языке жестов попросил о помощи. Благодаря этому появилась возможность спасти остальных уцелевших. Всего на борту самолёта находились шесть человек, четверо из которых остались в живых.



Известно, что пассажирский самолёт Falcon 10 индийской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Спасатели нашли разбившийся самолёт и четырёх человек с травмами различной степени тяжести. Примечательно, что бизнес-джет, хотя и принадлежал фирме из Индии, был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России.





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Александр Бойцов