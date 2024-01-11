МВД в Петербурге объявило в розыск двух майоров полиции

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В Санкт-Петербурге пропали двух майоров полиции, их объявили в розыск, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, начальник уголовного розыска Московского района Мукучян и его руководитель «убойного» отдела Коновалов не вышли на работу после праздников.
При этом, как стало известно, до конца не раскрытая ситуация в петербургском отделе полиции произошла ещё в декабре. Тогда в одном из районов города задержали мужчину с наркотиками. Участие в операции принимали два вышеуказанных лица, однако, оформлять изъятие должным образом они не стали, а задержанного просто отпустили.
К тому же, пока пойманный с наркотиками находился в отделении, к нему приехал знакомый, который заявил, что чтобы выйти на свободу, ему надо заплатить шесть миллионов рублей. При этом, как считает следствие, наркотики были подкинуты задержанному уже после приезда этого знакомого.
В результате, была оформлена расписка, залогом к которой стала квартира задержанного.
В настоящий момент в этой схеме фигурируют несколько подозреваемых, пропавших полицейских разыскивают.
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При этом, как стало известно, до конца не раскрытая ситуация в петербургском отделе полиции произошла ещё в декабре. Тогда в одном из районов города задержали мужчину с наркотиками. Участие в операции принимали два вышеуказанных лица, однако, оформлять изъятие должным образом они не стали, а задержанного просто отпустили.
В результате, была оформлена расписка, залогом к которой стала квартира задержанного.
В настоящий момент в этой схеме фигурируют несколько подозреваемых, пропавших полицейских разыскивают.
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Евгения Парфентьева