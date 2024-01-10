Петербуржец нашел в сугробе полураздетую школьницу, отравившуюся наркотиками

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В Санкт-Петербурге прохожий случайно нашел девятиклассницу без верхней одежды в сугробе. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что девочка была найдена примерно в 20:00 вечера. Мужчина вызвал школьнице скорую помощь.
Как сообщает собеседник агентства, ранее в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы с информацией о том, что с проспекта Просвещения в состоянии средней степени тяжести с передозировкой наркотиками была доставлена 16-летняя девочка. Школьница сейчас находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что в Москве школьники решили попробовать наркотики и попали в больницу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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