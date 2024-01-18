МВД: В Подмосковье накрыли наркоплантацию с кустами конопли

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В Подмосковье обнаружили огромную наркоплантацию с кустами конопли, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«В деревне Чёрная Грязь Московской области мои коллеги задержали двух «предприимчивых» граждан, которые устроили целую плантацию конопли. На полках в их кладовой вместо банок с вареньем и соленьями стояли банки с наркотическим содержимым», — рассказала Волк.
По её словам, эксперты собрали 21 килограмм марихуаны с дачи плантаторов.
Напомним, вчера в Москве задержали российского актёра Анатолия Руденко с мефедроном.
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Евгения Парфентьева