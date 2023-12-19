19-летний краснодарец получил 11,5 лет колонии за диверсию на железной дороге

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Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к 11,5 года тюремного заключения за диверсию на железной дороге. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов края.
19-летний молодой человек признан виновным по статьям 281 («Диверсия») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ. Первые 12 месяцев мужчина проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.
По данным следствия, в мае парню в одном из мессенджеров поступило предложение о подработке. Ему предложили 10 тысяч рублей за поджог релейного шкафа в поселке Агроном. Он согласился и пригласил несовершеннолетнего знакомого, что бы тот помог ему. Подросток должен был следить, чтобы никто не увидел преступления, а также снимать на видео. Выпалу они решили поделить на двоих.
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