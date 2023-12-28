МВД: В Якутске мигранты открыли стрельбу на стройке

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Мигранты открыли стрельбу на стройке в Якутске, два человека пострадали, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации СМИ, происшествие случилось на стройке по Вилюйскому тракту.
Отмечается, что в настоящий момент правоохранители устанавливают всех причастных к произошедшему.
Напомним, ранее в МВД сообщили, что будут лишать приобретённого гражданства лиц, совершивших противоправные деяния.
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«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения», — прокомментировал ситуацию представители министерства внутренних дел.
Напомним, ранее в МВД сообщили, что будут лишать приобретённого гражданства лиц, совершивших противоправные деяния.
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Евгения Парфентьева