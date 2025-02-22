МВД: в январе иностранцы совершили на 17,3% больше преступлений, чем в 2024 году

Фото: iStock/Sayan_Moongklang
В январе иностранцы и нелегалы совершили на 17,3% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в МВД.
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года», — сообщают в ведомстве.
Граждане из стран СНГ совершили 3,7 тысячи преступлений. Этот показатель увеличился на 20,2% в сравнении с январем прошлого года. Удельных вес этих правонарушений составил 84,2%.
Уточняется, что число зарегистрированных преступлений, совершенных лицами без гражданства, снизилось на 16,3%. В общем данные лица нарушили закон 811 раз.
Читайте также:
В Москве задержаны подозреваемые по делу о подрыве Саркисяна в «Алых парусах»
Эксперт назвал слова, по которым можно вычислить телефонного мошенника
«Ещё одна операция»: Ксения Душанова продолжает лечиться после того, как бывший лишил её глаза
Иван Мусатов