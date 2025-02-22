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В Москве задержаны подозреваемые по делу о подрыве Саркисяна в «Алых парусах»

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Москве были задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса». Об этом сообщает RT.
Задержанными оказались 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П. Как оказалось, последний является преподавателем бальных танцев, а Арман обучался у него во время своего пребывания в Армении. Свой комментарий насчет задержания дал брат последнего:

«Грачья преподаёт спортивно-бальные танцы, а Арман ещё в Армении у него учился. Потом он тоже стал профессиональным танцором. Мы уверены, что они ни в чём не виноваты. Они оба танцоры, они и муравья не обидят».

Также брат отметил, что Арман и Грачья знакомы с Паруйром М., которого следствие считает виновным в преступлении. Посольство Армении не получило информации о задержании подозреваемых. По предварительным данным, несколько лет Арман работал парикмахером в Химках. При этом Грачья преподавал хореографию в Подмосковье с начала 2000-х.

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Бежавшие от ЛГБТ* из США в Россию супруги Хэер заявили о краже у них пяти миллионов рублей
Бежавшие от ЛГБТ* из США в Россию супруги Хэер заявили о хищении у них ₽5 млн
22 февраля 2025, 09:24

Семья Хэер (Фото: пресс-служба МВД РФ)

Супруги Лео и Шантель Хэер, христиане-баптисты, вместе с тремя детьми переехали из США в Россию, так как посчитали, что в американском обществе давно отменены традиционные нравственные и семейные ценности. Уже в новой стране они подали заявление в полицию о хищении у них примерно пяти миллионов рублей.
Об этом изданию «Лента.ру» рассказал Анатолий Коровин, председатель межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Безопасность в сфере потребительского рынка и услуг», который помогает этой семье. По его словам, его доверители приехали в Россию еще в декабре 2023 года, они посчитали, что страна, где на государственном уровне заявлена приверженность традиционным нравственным и семейным ценностям, станет для них самих и их детей убежищем от ЛГБТ*.

Перед переездом они распродали всё имущество, часть денег перевели в биткойны, часть — оставили в долларах и привезли с собой в Россию, продолжил правозащитник. В подмосковном Домодедово, где супруги Хэер с детьми сначала поселились, они решили вверить свои сбережения сыну местного баптистского пастора по имени Владимир. Тот обещал доверчивым американцам вложить их деньги в свой «надёжный» бизнес, гарантируя солидный «навар» — 28% в месяц, о чём даже написал расписку.

Эту «филькину грамоту» Коровин видел и даже сфотографировал и опубликовал. На листке формата А4 с неровными краями, громко названном «контрактом», инвесторы именуются по-простому: Лео и Шантель. Владимир даже не постеснялся указать на забавном документе свои паспортные данные. По словам представителя семьи, супругов почему-то не смутило и не вызвало подозрений предложение составить документ на русском языке (которого они не знают) и от руки, так как семья лидера общины пользовалась уважением и российский пастор своим гостеприимством расположил к себе американцев.

«Но никаких, как вы догадываетесь, процентов они не получили. Так они ждали около года и потом все-таки решили обратиться с материальной претензией», — рассказал Коровин.

После того, как глава семьи написал заявление в правоохранительные органы, «бизнес-партнёр» выплатил ему 610 тысяч рублей. А это типичное поведение инвестиционных аферистов, пояснил правозащитник. По его словам, таким образом мошенники могут уходить от ответственности, годами объясняя полиции, что выплачивают проценты, но постепенно.

Сейчас семья Хэер съехала из жилья российского пастора, оказавшегося не таким гостеприимным, как показалось сначала, и переехала в Иваново, где их приютил друг. Несмотря на случившееся, американцы все еще хотят получить российское гражданство и жить на своей новой родине. Остаётся надеяться, что они будут более разборчивыми в знакомствах и деловых связях, а другие их новые соотечественники окажутся порядочными людьми.

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В Омской области при пожаре в частном доме погибли двое детей и двое подростков
22 февраля 2025, 05:45

Фото: iStock/Distortion Media

В селе Ильичевка Омской области при пожаре в частном доме погибли двое детей и двое подростков. Об этом сообщает региональная служба МЧС.
«В селе Ильичевка произошло возгорание в частном доме. Ранним утром соседи заметили дым и сообщили в пожарную охрану. В жилье сотрудники МЧС России обнаружили тела детей двух, четырех лет и подростков 17 и 19 лет без признаков жизни», — рассказали в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, матери в момент пожара дома не было. Для ликвидации возгорания на месте работают пятеро сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Огонь распространился на площади в 64 квадратных метра. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее «Радио 1» сообщало о крупном пожаре в Калужской области. Возгорание случилось на заводе по переработке пластика возле деревни Окороково. Зарево от пламени было видно за нескольк километров от места происшествия.

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#мчс
#возгорание
#пожар
#омская область
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МВД: в январе иностранцы совершили на 17,3% больше преступлений, чем в 2024 году
22 февраля 2025, 03:26

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В январе иностранцы и нелегалы совершили на 17,3% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в МВД.
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года», — сообщают в ведомстве.

Граждане из стран СНГ совершили 3,7 тысячи преступлений. Этот показатель увеличился на 20,2% в сравнении с январем прошлого года. Удельных вес этих правонарушений составил 84,2%.

Уточняется, что число зарегистрированных преступлений, совершенных лицами без гражданства, снизилось на 16,3%. В общем данные лица нарушили закон 811 раз.

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В российском регионе спасателям пришлось вызволять кота из моторного отсека
21 февраля 2025, 23:29

Фото: iStock/elifilm

В российском регионе спасатели вызволяли кота, застрявшего в моторном отсеке автолюбителя. Об этом сообщает пресс-служба новокузнецкого управления «Защиты населения и территории». Спасателям пришлось снимать переднее колесо и часть подкрылка, чтобы добраться до рыжего виновника торжества.
«Необычный вызов поступил от автолюбителя в Центральном районе. Мужчина обратился в ЕДДС с сообщением о коте, который забрался в моторный отсек его автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место, освободили из «автоплена» кота и выпустили на вол», — приводят в «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.
Тем временем в Москве возбудили уголовное дело о жестком обращении с животным по факту выставления на онлайн-продажу маленького львенка. Как сообщает АГН «Москва», в данный момент трехмесячный котенок находится в реабилитационном центре и идет на поправку.
«Специалисты диагностировали у малыша неправильное развитие, вследствие содержания в ненадлежащих и неприспособленных условиях, необеспечении сбалансированного и специального адаптированного режима и рациона питания, что повлекло причинение боли и страданий, выразившихся в дегидратации (обезвоживании), истощении, множественном поражении кожного покрова, значительном отставании в росте и развитии», — обосновали возбуждение дела в прокуратуре.
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Режиссер Кононов скончался во время перелета из Москвы в Иркутск
21 февраля 2025, 22:55

Фото: iStock/ NetPix

Российский режиссер, руководитель ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов скончался во время перелета из Москвы в Иркутск. Информация о смерти режиссера появилась на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 20 февраля. Отмечалось, что Александр Кононов потерял сознание, когда воздушное судно Boeing 737 летело на высоте 10 тысяч метров в 60 километрах северо-восточнее Владимира. После этого пилоты объявили сигнал срочности.

На борту самолета пытались оказать режиссеру первую помощь, однако это не помогло и сердце Александра Кононова перестало биться. Потом пилоты решили вернуться в аэропорт Шереметьево. Прибывшая реанимационная бригада констатировала смерть пассажира.

«Это страшная потеря для всей страны. Он внёс огромный вклад в развитие ангарской культуры», — сообщила «МК» директор муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Нефтехимик»» Антонина Владимировна Кокошникова, где работал режиссер.

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#самолет
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