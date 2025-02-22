В Москве задержаны подозреваемые по делу о подрыве Саркисяна в «Алых парусах»

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В Москве были задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса». Об этом сообщает RT.
Задержанными оказались 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П. Как оказалось, последний является преподавателем бальных танцев, а Арман обучался у него во время своего пребывания в Армении. Свой комментарий насчет задержания дал брат последнего:
Также брат отметил, что Арман и Грачья знакомы с Паруйром М., которого следствие считает виновным в преступлении. Посольство Армении не получило информации о задержании подозреваемых. По предварительным данным, несколько лет Арман работал парикмахером в Химках. При этом Грачья преподавал хореографию в Подмосковье с начала 2000-х.
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«Грачья преподаёт спортивно-бальные танцы, а Арман ещё в Армении у него учился. Потом он тоже стал профессиональным танцором. Мы уверены, что они ни в чём не виноваты. Они оба танцоры, они и муравья не обидят».
Также брат отметил, что Арман и Грачья знакомы с Паруйром М., которого следствие считает виновным в преступлении. Посольство Армении не получило информации о задержании подозреваемых. По предварительным данным, несколько лет Арман работал парикмахером в Химках. При этом Грачья преподавал хореографию в Подмосковье с начала 2000-х.
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Иван Мусатов