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Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines превысило 70 человек

21 мая 2024, 19:44
Фото: iStock/wutwhanfoto

Фото: iStock/wutwhanfoto

Количество пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines из Лондона в Сингапур превысило 70 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
В больнице Бангкока, куда были доставлены пострадавшие сообщили, что медицинская помощь потребовалась 71 человеку. Уточняется, что шесть из них получили серьезные травмы.

Напомним, один человек погиб на борту самолёта Лондон — Сингапур из-за сильнейшей турбулентности. По предварительной информации, 73-летний британец скончался в результате сердечного приступа. Всего в самолете находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.



Ранее исследование университета Рединга показало, что из-за изменения климата самолеты теперь находятся в опасной турбулентности на 55% больше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#лондон
Восемь раз переводившего деньги «Азову»* украинца осудят в ЛНР
В Луганске осудят украинца, восемь раз переводившего деньги полку «Азов»*
21 мая 2024, 19:14

Фото: iStock/Daniele Mezzadri

В Луганске осудят гражданина Украины, который не менее восьми раз переводил деньги полку «Азов»*, пишет «Лента.ру».
По данным управления Следственного комитета РФ по Луганской народной республике, обвиняемый с февраля по ноябрь прошлого года помогал с использованием мобильной платформы участникам полка «Азов»*.

При этом мужчина знал, что организация признана террористической и запрещена в РФ. Преступную деятельность украинца пресекли сотрудники ФСБ.

Возбуждено и расследовано уголовное дело по части «Финансирование терроризма» УК РФ. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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#лнр
#украина
#суд
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Дело генерала Попова связали с обороной на запорожском направлении
Попова подозревают в провале подготовки укреплений на запорожском направлении
21 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/blinow61

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова подозревают в провале подготовки оборонительных укреплений на запорожском направлении в период активных боевых действий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно данным следствия, Попов вместе с двумя сообщниками, офицером ЮВО и предпринимателем, продали несколько тысяч тонн металла, который был закуплен в рамках гуманитарной помощи. Примечательно, что в версию правоохранителей не верят подчиненные Попова.

По мнению солдат, генерал, который сидел с ними в окопах, не мог воровать, тем более у своих. Уточняется, что незаконных доходов у Попова не обнаружили.

Напомним, Попова отстранили от командования летом прошлого года и отправили в Сирию. Затем его вызвали на допрос по делу о крупном мошенничестве. Главным подозреваемым был заместитель Попова, однако позже им стал он сам.

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#спецоперация
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Подросток-мигрант подстрелил 10-летнего мальчика в российском регионе
21 мая 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Prathaan

В городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе 16-летний уроженец Закавказья выстрелил в 10-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на МВД России.
По данным правоохранителей, подросток вместе с компанией сверстников целился из пневматического пистолета в голову проезжающим мимо детям.

Он прицелился в голову 6-летнему ребенку, но 10-летний мальчик сделал ему замечание, после чего подросток выстрелил ему в бедро.

Полицейские быстро установили личность стрелявшего, задержали его и доставили в отделение.

Пневматическое оружие изъято. Материалы переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#полицейские
#мальчик
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СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде
21 мая 2024, 17:53

Фото: МЧС РФ

Личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ установлены, сообщает Telegram-канал СК РФ.
«Двенадцатого мая при атаке вооружённых формирований Украины снаряд попал в жилой многоэтажный дом в Белгороде, обрушив один из подъездов. Погибли 17 человек, 19 получили ранения. По итогам генетических и других экспертиз установлены личности всех погибших», — говорится в сообщении.
Напомним, 12 мая в результате атаки ВСУ в десятиэтажном доме обрушился третий подъезд. В результате обстрела погибли 17 человек, ещё трое — при вечернем обстреле, 27 получили ранения.

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#всу
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Сбежавшая из дома чеченка Заурбекова умоляет родственников перестать искать её
Чеченка Лия Заурбекова раскрыла подробности конфликта с семьёй у отдела МВД
21 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Myvector

Во вторник, 21 мая, чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая из семьи, записала новое видео, в котором рассказала о деталях конфликта, который произошёл у столичного отдела МВД с её родственниками. Кадры публикует Telegram-канал «Марем».
По словам девушка, она попала в отдел полиции вместе с ней был её друг Артем. Там они пытались спрятаться от родственников девушки. Однако чеченцы все-таки смогли добраться до молодого человека и избили его прямо на глазах у полицейских, которые не вмешивались в конфликт. Однако после этого молодых людей забрали в отдел, где приняли заявление об избиении.

Лия и Артём общаются уже полгода. При этом родственники девушки говорят, что он «вербовал» Лию куда-то. Сама же Лия уверяет, что Артем ни к чему ее не принуждал.

Она также рассказала, что на протяжении четырёх лет вынашивала план побега из семьи. Заурбекова обратилась к родственникам и попросила их перестать её искать и оставить в покое, отметив, что находится в безопасном месте.

Ранее отец 19-летней Заурбековой, которая обвинила родственников в физическом и психологическом насилии и бежала из России, впервые прокомментировал ситуацию и заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности.

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Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком
21 мая 2024, 17:40

Фото: istockphoto/marnag

В Черняховске под Калининградом дерево упало на велосипед-коляску с двухлетним ребенком.
Малыш госпитализирован с травмами, сообщает РИА Новости. Тяжесть повреждений не уточняется.

«Проводится проверка в Черняховском межрайонном следственном отделе СУСК по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения на него дерева. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе Следственного комитета.
Следком и прокуратура начали доследственную проверку. Инцидент произошел на улице Калининградской, когда ребенок был на тротуаре с матерью. Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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#новости
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Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ заявил о его невиновности
Mash: экс-командующему 58-й армией ВС РФ Попову не предъявили обвинение
21 мая 2024, 17:21

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ России Ивана Попова заявил о невиновности своего подзащитного, пишет Mash.
По данным Telegram-канала со ссылкой на Сергея Буйновского, Попову не предъявили обвинения.

Об аресте экс-командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова стало известно 21 мая. Его подозревают в хищениях при возведении линии обороны в зоне СВО, ущерб от которых оценивается в 100 миллионов рублей.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова.

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#вс рф
#суд
#адвокат
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На северо-востоке Москвы сбежавшего удава поймали в туалете одной из квартир
21 мая 2024, 16:53

Фото: московский департамент ГОЧСиПБ

Спасатели извлекли сбежавшего бело-розового удава из ванной комнаты в квартире на северо-востоке Москвы и передали его хозяйке, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале.
«Днем 21 мая в службу 112 поступил звонок от обеспокоенной жительницы одной из квартир на Енисейской улице: из унитаза выползает огромный удав», — говорится в сообщении.
На место происшествия был направлен дежурный расчет аварийно-спасательного отряда № 3. По прибытии спасатели обнаружили бело-розового удава на унитазе. Оказалось, что змея также живет в этом доме. Пока хозяйка наводила порядок в террариуме, удав пролез под ванной и оказался в соседней квартире. Прогулка рептилии завершилась в ванной комнате соседей.

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#происшествия
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Турецкое СМИ указало на странности в крушении вертолета с президентом Ирана
Turkiye: лидер Ирана летел не на российском Ми-171, а на американском Bell
21 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/BogdanV

Турецкая газета Turkiye указала на странности при анализе катастрофы вертолета с президентом Ирана.
В частности, газета задается вопросами, почему президент летел не на российском Ми, а на вертолете США и по какой причине менялся состав пассажиров.

Как сообщил изданию источник в иранских органах безопасности, все время вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана подтвердил данные о гибели президента и его делегации.

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#турция
#сми
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