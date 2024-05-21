Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines превысило 70 человек

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Количество пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines из Лондона в Сингапур превысило 70 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
В больнице Бангкока, куда были доставлены пострадавшие сообщили, что медицинская помощь потребовалась 71 человеку. Уточняется, что шесть из них получили серьезные травмы.
Напомним, один человек погиб на борту самолёта Лондон — Сингапур из-за сильнейшей турбулентности. По предварительной информации, 73-летний британец скончался в результате сердечного приступа. Всего в самолете находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
Ранее исследование университета Рединга показало, что из-за изменения климата самолеты теперь находятся в опасной турбулентности на 55% больше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, один человек погиб на борту самолёта Лондон — Сингапур из-за сильнейшей турбулентности. По предварительной информации, 73-летний британец скончался в результате сердечного приступа. Всего в самолете находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
Ранее исследование университета Рединга показало, что из-за изменения климата самолеты теперь находятся в опасной турбулентности на 55% больше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова