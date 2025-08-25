МВД выявило один из крупнейших в Рунете ресурс с личными данными россиян
В результате оперативных мероприятий сотрудники МВД России остановили работу одного из крупнейших ресурсов в Рунете, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных россиян. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, сервис содержал обширные массивы данных, собранных в результате утечек из различных организаций. Эти данные незаконно использовались коммерческими структурами, детективными и коллекторскими агентствами. Кроме того, зафиксированы случаи, когда аферисты получали доступ к конфиденциальной информации с целью хищения денежных средств у граждан. Пользователи могли получать подробные досье на граждан, включая анкетные и паспортные данные, адреса проживания и места работы, информацию о доходах и кредитной истории. Доступ к ресурсу осуществлялся через специализированные программные интерфейсы, а стоимость услуг варьировалась в зависимости от объема запрашиваемой информации и статуса клиента, порой превышая один миллион рублей в месяц.
Из-за высокой цены подписки доступ к сервису часто перепродавался через объявления в специализированных Telegram-каналах и на форумах в даркнете, что создавало дополнительную угрозу для распространения персональных данных россиян. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 272.1 УК РФ, касающейся незаконного использования и передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные. В МВД призывают граждан быть осторожными и защищать свои личные данные от несанкционированного доступа.
Читайте также: