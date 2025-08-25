МВД выявило один из крупнейших в Рунете ресурс с личными данными россиян

25 августа 2025, 08:45

Фото: iStock/Dzurag

В результате оперативных мероприятий сотрудники МВД России остановили работу одного из крупнейших ресурсов в Рунете, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных россиян. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.