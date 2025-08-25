В Забайкалье локомотив пассажирского поезда Москва — Владивосток сошел с рельсов
Локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов под Читой. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Все произошло вечером воскресенья, 24 августа, на станции Артеушка Могочинского округа Забайкальского края. В пути у локомотива пассажирского поезда №10 сошла одна колесная пара.
Вскоре неисправность устранили. В результате инцидента пострадавших нет. Состав возобновил движение в 20:30, задержавшись почти на четыре часа.
Надзорное ведомство выясняет точные причины и обстоятельства произошедшего. Также организована проверка соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
