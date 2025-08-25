В Красноярске женщина пострадала из-за запуска салюта возле толпы на празднике
В Красноярске во время праздника в парке «Солнечная поляна» неизвестные запустили салют в непосредственной близости от толпы людей. Об этом сообщает краевое ГУ МВД.
В результате попадания искры от фейерверка пострадала одна женщина. Ей оказали помощь медики, которые дежурили на мероприятии.
В полицию о произошедшем сообщил организатор праздника. В настоящее время проводится проверка; устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности лиц, причастных к запуску пиротехники.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время свадьбы фейерверк влетел в присутствующих. Почти все участники мероприятия получили царапины и ожоги.
