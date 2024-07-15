МВД возбудило уголовное дело из-за пожара под Новороссийском

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Из-за пожара под Новороссийском возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении/повреждении лесных насаждений. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В воскресенье МЧС сообщило о горении лесного массива и травы около хутора Дюрсо на площади в три гектара. Из-за ветра огонь быстро перешёл на территорию базы отдыха «Голубая волна». Она была полностью потушена, однако из леса огонь распространился дальше, зайдя на территорию ещё трёх баз отдыха, откуда заблаговременно эвакуировали всех посетителей и персонал.
В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс следственных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин вспыхнувшего пожара.
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Анастасия Чинкова