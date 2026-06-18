Волна погубила уснувших на пляже 20-летних школьных подруг

18 июня 2026, 12:33

В США приливная волна погубила двух задремавших на пляже школьных подруг.

Фото: iStock/ KairosDee

В США приливная волна погубила двух молодых подруг, задремавших на опасном участке пляжа Калифорнии. Об этом сообщает The Sun