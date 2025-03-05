В России спасли замерзающую 4-летнюю девочку, которую потерял пьяный отчим

Фото: iStock/Golfcuk
В российском регионе спасли замерзающую 4-летнюю девочку, которую по дороге домой потерял пьяный отчим. Об этом сообщает «Ciбдепо». Продрогшую малышку в мокрой одежде, как отмечается, пустила домой 54-летняя жительница Прокопьевска, которая отпоила ее чаем и вызвала полицию.
«Прибывшие инспекторы по делам несовершеннолетних доставили девочку в отдел полиции. Спустя время в дежурную часть обратилась 25-летняя мать ребенка. Она сообщила, что ее 4-летняя дочь потерялась на улице около двух часов назад. Сотрудники полиции установили, что женщина совместно с сожителем и малолетней дочерью находилась в гостях у друзей, где распивала спиртные напитки. Затем ночью она отправила сожителя вместе с ребенком домой. По пути несовершеннолетняя убежала от мужчины и потерялась», — приводят в издании сообщение кемеровского ГУ МВД.Сейчас девочку забрали из семьи и увезли в ребцентр. В отношении ее матери составили административный протокол, а собранные материалы передали в профильные комиссии и ведомства. Женщину, которая приютила и отогрела ребенка, хотят наградить.
В то же время в московские хирурги детской больницы имени Сперанского помогли 14-летнему мальчику, который получил ожоги из-за загоревшейся зарядки для смартфона. Как сообщает АГН «Москва», подросток получил термическую травму 8% тела глубокой ночью, он проснулся от боли и не сразу понял, что произошло. Горящую кровать смогла потушить мама школьника.
«Ребенок получил ожоги I и II степени боковой поверхности туловища, частично спины и правого плеча, так как он спал спиной к телефону, стоявшему на зарядке. В результате случившегося у подростка пострадало 8% поверхности тела. Пациенту понадобилось только консервативное лечение», — приводят в агентстве сообщение депздрава столицы.Читайте также:
В Канаде 87-летняя учительница совратила пятерых школьников
В Махачкале четверо открыли огонь по сотрудникам ДПС
В Москве таксист силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты
Данил Пономарев