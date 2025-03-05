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В России спасли замерзающую 4-летнюю девочку, которую потерял пьяный отчим

Фото: iStock/Golfcuk

Фото: iStock/Golfcuk

В российском регионе спасли замерзающую 4-летнюю девочку, которую по дороге домой потерял пьяный отчим. Об этом сообщает «Ciбдепо». Продрогшую малышку в мокрой одежде, как отмечается, пустила домой 54-летняя жительница Прокопьевска, которая отпоила ее чаем и вызвала полицию.
«Прибывшие инспекторы по делам несовершеннолетних доставили девочку в отдел полиции. Спустя время в дежурную часть обратилась 25-летняя мать ребенка. Она сообщила, что ее 4-летняя дочь потерялась на улице около двух часов назад. Сотрудники полиции установили, что женщина совместно с сожителем и малолетней дочерью находилась в гостях у друзей, где распивала спиртные напитки. Затем ночью она отправила сожителя вместе с ребенком домой. По пути несовершеннолетняя убежала от мужчины и потерялась», — приводят в издании сообщение кемеровского ГУ МВД.
Сейчас девочку забрали из семьи и увезли в ребцентр. В отношении ее матери составили административный протокол, а собранные материалы передали в профильные комиссии и ведомства. Женщину, которая приютила и отогрела ребенка, хотят наградить.

В то же время в московские хирурги детской больницы имени Сперанского помогли 14-летнему мальчику, который получил ожоги из-за загоревшейся зарядки для смартфона. Как сообщает АГН «Москва», подросток получил термическую травму 8% тела глубокой ночью, он проснулся от боли и не сразу понял, что произошло. Горящую кровать смогла потушить мама школьника.
«Ребенок получил ожоги I и II степени боковой поверхности туловища, частично спины и правого плеча, так как он спал спиной к телефону, стоявшему на зарядке. В результате случившегося у подростка пострадало 8% поверхности тела. Пациенту понадобилось только консервативное лечение», — приводят в агентстве сообщение депздрава столицы.
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В Москве нашли мертвым российского актера
Актера Александра Милокостого нашли мертвым в квартире в Москве
05 марта 2025, 13:03

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве был найден мертвым актер Александр Милокостый, известный по своей роли в фильме «Адъютант его превосходительства». По информации «MK.RU», тело артиста было обнаружено в его квартире на Севастопольском проспекте.
Согласно сообщениям, полиция получила уведомление о пропаже 66-летнего актера накануне. Прибывшие на место происшествия стражи порядка вскрыли квартиру и нашли труп. Предварительные данные указывают на то, что тело пролежало в квартире около десяти дней, на нем не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Александр Милокостый родился 8 сентября 1956 года и за свою карьеру снялся в нескольких значимых фильмах, включая «Трое», «Всадник без головы», «Повесть о человеческом сердце», «Мелодия на два голоса» и «Испанская актриса для русского министра». С 1979 года он также работал в Московском областном драматическом театре, где исполнял ведущие роли.

Смерть Александра Милокостого стала большим ударом для его коллег и поклонников. Обстоятельства его смерти продолжают выясняться.

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#происшествия
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Сотрудники ФСБ РФ ликвидировали канал незаконной миграции в Мариуполе — видео
Сотрудники ФСБ РФ ликвидировали канал незаконной миграции в Мариуполе
05 марта 2025, 10:56

Фото: istockphoto/Junaid Peer

В Мариуполе задержан иностранный гражданин за организацию незаконной миграции. Видео его оперативного задержания бойцами ОМОН опубликовал telegram-канал «Mash на Донбассе».
На кадрах видеозаписи можно увидеть, как мужчину жёстко скручивают, а затем ведут в служебный автомобиль. Особой деликатностью действия силовиков не отличаются, поэтому подозреваемый даже не пытается имитировать какое-либо сопротивление или выказывать возмущение, хотя происходящее, безусловно, не доставляет ему никакого удовольствия.

По информации ФСБ, задержанный сам проживал на территории Российской Федерации, нарушая миграционное законодательство. Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики он занимался изготовлением поддельных документов для мигрантов. В отношении задержанного составлен административный протокол, мужчина принудительно выдворен за пределы России.






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#фсб
#мужчина
#мигрант
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В Краснодарском крае произошел взрыв в многоэтажке из-за утечки газа
05 марта 2025, 03:24

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Белореченске Краснодарского края случился взрыв в многоэтажке, предварительно из-за утечки газа. Об этом сообщает Kub Mash.
«Взрыв в пятиэтажке в Белореченске. В доме рухнули стены восьми квартир», — пишут в telegram-канале.

Предварительно, причиной трагедии стала утечка газа. На данный момент известно о двоих пострадавших. Один из них находится в реанимации с 70% ожогами тела. Второй получил перелом тазобедренной кости.

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В Канаде 87-летняя учительница совратила пятерых школьников
05 марта 2025, 02:38

Фото: iStock/fotoember

В Канаде 87-летняя бывшая учительница признана виновной в совращении пяти школьников. Об этом пишет Burlington Today.
Свои преступления Барбара Бакстер из города Берлингтон совершила в 1980-х годах. О них стало известно после обращения в полицию бывшего ученика преподавателя. По словам потерпевшего, Бакстер домогалась до него с 1982 по 1983 год. Тогда мужчина являлся учеником восьмого класса. Уже позднее о домогательствах заявили еще четверо учеников женщины.

Потерпевший рассказал, что из-за приставаний Бакстер ему пришлось бросить школу. После у него развилась депрессия и он пристрастился к психоактивным веществам. Когда мужчина пожаловался на домогательства в дирекцию школы, то его обвинили в нападении на Бакстер и отстранили от учебы на неделю.

По итогу женщина признана виновной в семи эпизодах сексуального домогательства. Приговор Бакстер огласят 20 мая.

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В Махачкале четверо открыли огонь по сотрудникам ДПС
05 марта 2025, 01:52

Фото: iStock/artolympic

В Махачкале четверо неизвестных планировали нападение на один из объектов правоохранительных органов и открыли огон по сотрудникам ДПС. Об этом сообщает Shot.
«Четыре человека планировали нападение на один из объектов правоохранительных органов в Кировском районе Махачкалы. При попытке их задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС», — пишут в telegram-канале.

Сотрудникам полиции удалось блокировать преступников на окраине поселка Семендер. Сейчас там введен режим контртеррористической операции. Проведена эвакуация жителей, дома которых находятся в районе происшествия.

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