Многодетная семья сгорела заживо: два ребенка из шести выжили, их спасли соседи

Фото: МЧС РФ
Тело четвертого ребенка обнаружили на месте пожара в Воскресенске Московской области. По предварительным данным МЧС России, их спасли соседи.
«Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России», — сказано в сообщении ведомства в Телеграм-канале.По информации МЧС, в сгоревшем частном доме проживали восемь человек, шесть из которых — дети. Тело второго взрослого, мужчины, обнаружено без признаков жизни.
Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На месте пожара работают 25 человек и восемь единиц техники. Сообщается, что возгорание уже удалось ликвидировать.
Ранее стало известно, что пропавшая российская семья с детьми около года жила в лесном шалаше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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