Спрятались в шкафу: В Бурятии из-за пьяной матери заживо сгорели три ребенка

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В результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Об этом информирует Телеграм-канал МЧС России.
Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
Кроме того, еще один ребенок, десятилетний мальчик, остался жив, поскольку во время пожара находился в школе.
До этого сообщалось, что три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
Кроме того, еще один ребенок, десятилетний мальчик, остался жив, поскольку во время пожара находился в школе.
До этого сообщалось, что три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак