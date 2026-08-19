На Сахалине поймали кадровика, изрезавшего двух женщин и сбежавшего на Lexus
На Сахалине задержали 38-летнего мужчину, который напал на двух женщин, нанёс им ножевые ранения и скрылся на автомобиле Lexus. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Установлено, что подозреваемый работает инспектором отдела кадров. Он дождался женщин в подъезде, после чего атаковал педагога местного образовательного центра и тренера-преподавателя спортивной школы.
Одна из пострадавших — тренер — скончалась. Затем злоумышленник похитил ключи от Lexus и уехал на машине. Следствие возбудило уголовное дело. Правоохранители задержали мужчину через сутки, сейчас с ним работают следователи. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.
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