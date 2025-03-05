На 26-летнего актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)
Российский актёр Глеб Калюжный оказался в центре скандала. Его обвиняют в уклонении от службы в армии. Теперь звезде сериала «Вампиры средней полосы» грозит два года лишения свободы.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в связи с продолжительным уклонением Калюжного от прохождения срочной службы в армии, в отношении него было возбуждено дело по статье 328 Уголовного кодекса России.
Максимальное наказание по указанной статье – тюремное заключение на срок до двух лет.
По данным сайта «Кинопоиск», 26-летний Калюжный снялся в 42 фильмах и сериалах, в том числе «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки» и «Содержанки 3».
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Максимальное наказание по указанной статье – тюремное заключение на срок до двух лет.
По данным сайта «Кинопоиск», 26-летний Калюжный снялся в 42 фильмах и сериалах, в том числе «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки» и «Содержанки 3».
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Анастасия Чинкова