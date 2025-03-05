«Не достанется никому»: SHAMAN объяснил, зачем на самом деле подавал заявку на регистрацию бренда «Я русский»

Два брака актрисы Серафимы Низовской оказались неудачными. Трудности с первым мужем и то, что второй супруг не смог принять старшего сына артистки, стали причинами разрыва с её избранниками. О том, кем были мужья Низовской, а также нашла ли актриса личное счастье, читайте в материале «Радио 1».