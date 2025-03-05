«Не достанется никому»: SHAMAN объяснил, зачем на самом деле подавал заявку на регистрацию бренда «Я русский»

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) не удивился решению Роспатента и объяснил, зачем на самом деле подавал заявку на регистрацию бренда.
Ранее в этот день Роспатент отказал певцу в регистрации товарного знака «Я русский». Однако отмечается, что решение предварительное, поэтому исполнитель одноимённого хита может попытаться оспорить вердикт.
Но, судя по всему, делать этого Дронов не намерен. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подавал заявку только для того, чтобы убедиться в том, что никогда не посягнём на его «Я русский».
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Но, судя по всему, делать этого Дронов не намерен. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подавал заявку только для того, чтобы убедиться в том, что никогда не посягнём на его «Я русский».
«Отказ Роспатента мне в регистрации бренда даёт гарантию, что название моей песни «Я русский» не достанется никому», – подчеркнул SHAMAN.Напомним, что изначально в заявке, поданной в конце прошлого года, числились средства личной гигиены, косметика, алкогольная продукция, игрушки для взрослых и прочая продукция, которая могла выпускаться под брендом, получившим название в честь главного хита исполнителя.
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Анастасия Чинкова