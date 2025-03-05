«Сложно, как никогда: Анна Седокова сильно похудела после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова, недавно вернувшаяся к обычной жизни после смерти бывшего супруга, снова начала общаться с поклонниками в соцсетях. Накануне певица поделилась свежими фото из спортзала, которыми продемонстрировала результат похудения. Судя по всему, она скинула порядка 10 килограммов.
«В последние дни так сложно, как никогда, но я заставила себя принять лекарство. Маленький шаг за шагом», – написала Седокова в личном блоге.Далеко не все пользователи поняли посыл надписи, но, вероятно, спорт спасает певицу от плохих мыслей. И от лишних сантиметров тоже, иначе по-другому не объяснить стремительное похудение Анны, которая всегда отличалась пышными формами.
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