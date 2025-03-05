«Я ненавижу Тарковского! Это деградирующий кинематограф»: Сарик Андреасян наорал на студентов киноколледжа в Москве

Сарик Андреасян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Продюсер Сарик Андреасян встретился со студентами столичного киноколледжа. Однако в ходе беседы высказал пренебрежение авторскому кино и со скандалами покинул аудиторию.
Режиссёр выступил с лекцией в московском киноколледже №40. Он дискутировал со студентами на темы, касающиеся кинематографа. Однако из студенток спросила у Андреасяна о ценности некоммерческого кино.
На это продюсер разразился гневной тирадой, а при упоминании фамилии культового советского режиссёра фильма «Сталкер» негативно высказался в его адрес.
Также он попытался объяснить студентам, что фестивальное кино бесполезно, поскольку на нём не заработаешь много денег. А фильм «Анора», номинированный на премию «Оскар», и вовсе назвал маргинальным.
Однако студенты не согласились с позицией Андреасяна и поспешили защитить авторское кино и фильм «Анора», из-за чего между ними и режиссёром произошла перепалка с оскорблениями.
В результате режиссёр, нецензурно выражаясь, осадил всех присутствующих и покинул учебное заведение.
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На это продюсер разразился гневной тирадой, а при упоминании фамилии культового советского режиссёра фильма «Сталкер» негативно высказался в его адрес.
«Я ненавижу Тарковского! Это ужасно. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», – эмоционально заявил Андреасян.
Также он попытался объяснить студентам, что фестивальное кино бесполезно, поскольку на нём не заработаешь много денег. А фильм «Анора», номинированный на премию «Оскар», и вовсе назвал маргинальным.
Однако студенты не согласились с позицией Андреасяна и поспешили защитить авторское кино и фильм «Анора», из-за чего между ними и режиссёром произошла перепалка с оскорблениями.
В результате режиссёр, нецензурно выражаясь, осадил всех присутствующих и покинул учебное заведение.
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Анастасия Чинкова