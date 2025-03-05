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«Я ненавижу Тарковского! Это деградирующий кинематограф»: Сарик Андреасян наорал на студентов киноколледжа в Москве

Сарик Андреасян поругался со студентами киноколледжа в Москве
Сарик Андреасян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сарик Андреасян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продюсер Сарик Андреасян встретился со студентами столичного киноколледжа. Однако в ходе беседы высказал пренебрежение авторскому кино и со скандалами покинул аудиторию.
Режиссёр выступил с лекцией в московском киноколледже №40. Он дискутировал со студентами на темы, касающиеся кинематографа. Однако из студенток спросила у Андреасяна о ценности некоммерческого кино.

На это продюсер разразился гневной тирадой, а при упоминании фамилии культового советского режиссёра фильма «Сталкер» негативно высказался в его адрес.

«Я ненавижу Тарковского! Это ужасно. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», – эмоционально заявил Андреасян.

Также он попытался объяснить студентам, что фестивальное кино бесполезно, поскольку на нём не заработаешь много денег. А фильм «Анора», номинированный на премию «Оскар», и вовсе назвал маргинальным.

Однако студенты не согласились с позицией Андреасяна и поспешили защитить авторское кино и фильм «Анора», из-за чего между ними и режиссёром произошла перепалка с оскорблениями.

В результате режиссёр, нецензурно выражаясь, осадил всех присутствующих и покинул учебное заведение.

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«Можешь встретиться однажды, и родится ребенок»: как Анатолий Журавлев стал многодетным отцом после нескольких мимолетных интрижек
05 марта 2025, 18:43

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Жмурки»)

Анатолий Журавлев известен зрителям по ролям в фильмах «День рождения Буржуя», «Бандитский Петербург», «Палач» и многим другим. Личная жизнь актера оказалась не менее волнующей, чем его карьера. За 20 лет брака с первой супругой у него так и не получилось произвести на свет наследника, однако после мимолетных интрижек Журавлев стал многодетным отцом.

«Разберись с отцовством, а ко мне с этим больше не подходи»

Зрители знают актера Анатолия Журавлева по ролям в кино. О нем заговорили после того, как он перевоплотился в бывшего десантника Колю в мелодраме Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо!» (1995), а роль Толстого в сериале «День рождения Буржуя» (1999) принесла ему широкую известность.

В настоящее время в фильмографии артиста насчитывается порядка 80 работ. В 2024 году Журавлев сыграл в фильме «Елки 11», сериалах «Третье сентября» и «Горький 53». Анатолий служит в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова (бывший Театр киноактера).

Сейчас 60-летний артист наслаждается счастливой жизнью со своей новой семьей. В 2008 году распался его двадцатилетний союз. Свою экс-супругу Наталью Дубонос Журавлев встретил еще тогда, когда только начинал свой путь в актерской профессии.

Окончив филологический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института, Анатолий отслужил в армии, откуда его дождалась Дубонос, трудившаяся учетчицей на заводе. Потом Журавлев стал студентом ЛГИТМиКа, а после получения диплома работал в Ленинградском театре комедии имени Н. Акимова. К слову, Журавлев — последний чемпион СССР 1991 года по тхэквондо в своей весовой категории.

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Брат»)


В 1996 году артист и его супруга перебрались в Москву. Там Анатолий два года служил в Театре-студии под руководством Олега Табакова, Наталья работала там же реквизитором. Тогда Журавлев отдавал все свое время кинематографу. К театральной деятельности он вернулся только в 2007 году, придя в Театр киноактера.

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Именно там он познакомился с артисткой Татьяной Шитовой, актеры играли в одном спектакле. Между ними вспыхнули чувства и вскоре Татьяна забеременела.

«Толя, у меня важная новость. Я беременна», — с волнением сказала Татьяна.

«И от кого ребенок? Это не мой! Вспоминай, Танечка, чей. У меня не может быть детей, так что разберись с отцовством, а ко мне с этим больше не подходи», — ответил Журавлев.

«Автор» ребенка не хочет признавать себя отцом

После этой беседы актер старался всячески избегать Шитову, которая сгоряча высказала ему все, что о нем думала.

«И скрывать я не стану! Спросят, скажу, от кого жду ребенка. Мне было 32 года, я жила профессией: играла на сцене, у меня были кинопробы, гастроли, мне было некогда. Подумывала, не избавиться ли от беременности, тем более, Толя не хотел признавать отцовство. Меня отговорила сестра: «Таня, нет! Все отложи и рожай ребенка, вырастим!»», — откровенничала артистка.

Тайну отцовства обнародовал актер Станислав Садальский. Девочка еще не родилась, а Татьяна, будучи беременной, продолжала играть в спектаклях.

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Все будет хорошо»)


«Замечательная актриса Татьяна Шитова ждет ребенка. А его «автор» — актер Анатолий Журавлев — не хочет признавать себя отцом», — заявил как-то Садальский со сцены во время поклонов.

Вскоре представители прессы стали названивать Журавлеву. Конечно, скандальная новость стала известна всем.

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Татьяна родила девочку и назвала ее Василисой. Анатолий убеждал супругу, что ребенок не его. В результате спустя два года Журавлев и Дубонос вдвоем пришли к Шитовой с требованием сделать тест ДНК. Она согласилась, а результат теста подтвердил отцовство актера. Вскоре Наталья подала на развод.

«Конечно, на Наташе весь этот скандал сказался больше всего. Он ее практически сломил. Представьте, каково это — жить с человеком 20 лет, не иметь детей и тут узнать про моего внебрачного ребенка. Это был удар. Родителями мы так и не стали. С одним человеком ты можешь встретиться однажды, и родится ребенок, с другим — прожить 20 лет, и не случится», — делился артист.

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из сериала «Морские дьяволы»)

«Она ждет от меня ребенка. Женщина, с которой я был один раз в жизни!»

Оказалось, что ребенок-то у актера не один. Все 20 лет его брака с Дубонос у Журавлева рос сын.

«Солнышко, четвертый курс, видишь девушку, рыжую, как это солнце, улыбаешься ей в ответ... Так у нас с Надей завязалось знакомство. Другое дело, что близость произошла очень быстро, а после нее все и закончилось. Я встретил Наташу, потом ушел в армию, она меня ждала... И вдруг получил письмо от Надежды, что она ждет от меня ребенка. Женщина, с которой я был один раз в жизни! Я решил, что это вранье, и все эти годы сына не видел», — рассказывал Анатолий.

С сыном Антоном артист встретился, когда парню было уже 20 лет.

«Стоило мне его увидеть, как все сразу стало понятно. Мы просто одно лицо!», — отмечал Анатолий.

Однако это было не так, ведь артист и слышать ничего не хотел о сыне, хотя слухи до него доходили. И от парня он, можно сказать, прятался. Но когда в СМИ стали обсуждать артиста в негативном ключе, он поразмышлял и все же наладил отношения с сыном.

В настоящий момент Антон уже воспитывает своих детей. Сыну Журавлев подарил квартиру, в которой раньше жила его мама. С Василисой актер тоже поддерживает контакт.

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Была не была»)

Еще один ребенок после мимолетной интрижки

После развода с Дубонос актер заключил свой второй брак с актрисой Полиной Приходько, которая моложе его на 25 лет. Он повстречал ее в Малом драматическом театре Петербурга.

«Толя увидел меня на сцене в той роли, в которой почти невозможно было разглядеть: в черном закрытом костюме, абсолютно без макияжа, гладкая прическа — все, чтобы только не познакомиться с мужчиной. Я с детства знала, что супруг будет старше и без вредных привычек. И я в курсе о прошлом Толи, он сразу все рассказал: это такой бесстрашный мужской поступок», — подчеркнула Полина.

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Артисты поженились в Петербурге, а потом переехали в столицу к Журавлеву. Через два года у Анатолия и Полины появился сын Глеб. Для актера малыш стал настоящим счастьем, поскольку раньше он не растил своих наследников.

«Я сына с утра до вечера балую, на руках его ношу, хотя он уже ходит сам... После 45 лет не так просто встретить человека, которого будешь любить, понимать, уважать, с кем будешь счастлив, который будет тебя так же чувствовать, как ты его. Это редкость», — откровенничал Журавлев.

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Жмурки»)


Полина поддерживала стремление супруга общаться со своими детьми. Она хотела, чтобы он был в нормальных отношениях и с их матерями.

«Все дети Толи знакомы друг с другом, мы дружим, у нас прекрасные отношения. Я очень рада, что это так», — рассказала Приходько.

Однако выяснилось, что у Анатолия есть еще одна дочь. Соне 20 лет и живет она в Санкт-Петербурге, училась в колледже полиции и поступила на юридический факультет. С мамой дочки артиста связывала мимолетная связь.

«Дети, которые у меня родились, присутствуют в моей жизни с самого рождения и всегда. У нас замечательные отношения. Иногда мы собираемся все вместе у меня дома», — заверил актер.

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Девушку Павла Дурова поздравляют с беременностью спустя полгода после потери ребёнка
05 марта 2025, 18:32

Юлия Вавилова (фото: Telegram @julia_vavilova_durova)

Пользователи соцсетей о время прямого эфира заметили у Юлии Вавиловой округлившийся живот и теперь уверены, что в скором времени Павел Дуров вновь станет отцом.
В прошлом году личная жизнь бизнесмена активно обсуждалась в свете заявлений Ирины Болгар, которая заявила, что воспитывает от него детей. Дуров никак не прокомментировал её откровения, тем более сейчас он состоит в отношениях с 24-летней Юлией Вавиловой. А совсем недавно внимательные поклонники заподозрили, что девушка беременна и приняли поздравлять её и Павла со скорым пополнением.

Слухи распространились после одного из стримов Юлии. Девушка встала из-за стола, и зрители увидели её округлившийся живот. Пока что ни Дуров, ни Вавилова не комментировали догадки подписчиков.

Ранее блогер уже была беременна от Дурова, но потеряла ребёнка, находясь на 10-й неделе беременности. О своём положении девушка узнала после ареста Павла и из-за перенесённого стресса у неё случился выкидыш.

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«Влюблённый до последнего вздоха»: как сейчас живут вдова и дочь Александра Абдулова
05 марта 2025, 18:12

Александр Абдулов (Фото: скриншот д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без оглядки» ТК ТВЦ)

Красивый, статный и харизматичный актер Александр Абдулов еще в молодости прослыл ловеласом. Из-за его неверности Ирина Алфёрова разорвала с ним отношения, и долгие годы актёр оставался один. Однако всё изменилось, когда он встретил Юлию Мешину, которая стала его настоящей любовью. Их брак был счастливым, но, к сожалению, недолгим. Подробности этой истории читайте в материале «Радио 1».

Судьбоносная встреча


В 2005 году Александр Абдулов, охотник и рыболов, отправился с друзьями на Камчатку. Тогда же из Домодедово в деловую поездку вылетала и Юлия Мешина. В небе благодаря общим знакомым и произошло судьбоносное знакомство.

На полуострове Абдулов и Юлия оказались в одной компании. Друзья Александра заметили его необычное поведение, напоминавшее влюблённого юношу. Чувство любви завладело обоими, однако после отдыха в Москву они вернулись порознь.

Прошло немного времени, после знакомства с актером Юлия решила уйти от первого мужа и успела вернуться на малую родину в Одессу. Абдулов же за это время переосмыслил чувства и понял, что это любовь всей его жизни. Артист приглашал возлюбленную к себе в Питер, а когда она отказалась, решил ехать в Одессу сам. С тех пор они больше не расставались.

Счастливый, но короткий брак


Юлия Мешина (Фото: Instagram*@ july.abdulova)

Несмотря на то, что разница в возрасте между ними составляла более двух десятилетий, в 2006 году Мешина и Абдулов официально стали супругами. Торжество было тихое, а через год у пары родилась дочь, которую назвали Женя.

Брак Абдулова и Мешиной был недолгим и полным тревог. В 2007 году через пять месяцев у Абдулова внезапно открылась прободная язва, и ему срочно потребовалась операция. После этого у него начались проблемы с сердцем. Состояние актера ухудшалось, и в сентябре Абдулов с молодой женой отправился на лечение в Израиль. Там их ждали трагические новости. Александру Абдулову диагностировали четвертую стадию рака легкого. Опухоль, по мнению медиков, была вызвана многолетним курением.

Последние дни своей жизни Александр Абдулов провел в больничных стенах. 3 января 2008 года артиста не стало, он умер на глазах у своей жены Юлии.

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Как сейчас живет семья Абдулова


Юлия Мешина и Евгения Абдулова (Фото: Instagram*@ july.abdulova)

Вот уже 17 лет, как не стало звезды кино Александра Абдулова. Его супруга замуж так и не вышла, она по-прежнему работает юристом и много времени уделяет воспитанию дочери. Сейчас Евгения уже взрослая и учится на первом курсе режиссерского факультета ВГИКа.

До поступления в ВУЗ Евгения Абдулова успела сняться в фильмах «Баба Мороз и тайна Нового года», «Два берега» и «Любовь и Сакс», где проявила себя как талантливая актриса.


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«Я наблюдала их историю любви с самого начала»: Анастасия Уколова рассказала о Юре Борисове и его жене
Анастасия Уколова рассказала о Юре Борисове и его жене, с которыми вместе училась
05 марта 2025, 18:03

Юра Борисов и Анна Шевчук (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Анастасия Уколова рассказала о личной жизни номинанта на «Оскар». Актриса знакома с Юрой Борисовым со студенческих времён, а с его женой Анной Шевчук и вовсе жила в одном общежитии в комнатах напротив, поэтому знает их историю любви с самого начала.
97-я церемония вручения премии «Оскар» не оставила равнодушными многих россиян, поскольку впервые в истории кинопремии на неё был номинирован российский актёр. Несмотря на то, что Борисову не удалось получить статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана», к нему обратился роберт Дауни-младший, который заверил, что актёра ждёт большое будущее в кино.

Анастасия Уколова на премьере сериала «Цыгане. Улица Шекспира» заявила, что считает Борисова достойным номинации на главную кинопремию. Актриса ранее работала с Юрой на съёмках фильма «Капитан Волконогов бежал».

«Мне кажется, только те люди, которые знают Юру давно, его однокурсники, друзья с детства, родители могут понять, что произошло. Потому что я видела Юру в институте, когда он был пацаном, таким бандитом, но при этом весёлым, добрым, обычным классным парнем. Мы жили в общаге с его женой Аней в комнатах напротив. И я видела, наблюдала их историю любви с самого начала», – рассказала Уколова в беседе с VOICE.
Уколова подчеркнула, что Борисову удалось достичь успеха благодаря упорному труду и таланту. По совам Анастасии, Юра является дотошным актёром, который внимательно относится к съёмкам, всё досконально изучает, рисует эскизы и расклеивает листочки с текстом на съёмочной площадке.

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Ушел от жены к молодой официантке и почти спился: как после двух разводов живет актер Александр Половцев
05 марта 2025, 18:03

Александр Половцев (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Александр Половцев стал известен благодаря роли майора милиции Олега Соловца в культовых детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Его экранный образ честного, преданного семье оперативника быстро полюбился зрителям.
Однако за кадром жизнь артиста складывалась куда драматичнее. Какие события перевернули судьбу актёра и почему его сын обвинили в домогательствах к собственному ребёнку расскажет «Радио 1».

Ранние годы и путь в актёры


Будущий артист родился 3 января 1958 года в Ленинграде.

С ранних лет Александр интересовался сценой. В старших классах он записался в драматический кружок, и именно его педагог убедил подростка попробовать себя в театральном институте. Однако первая попытка поступления в ЛГИТМиК и Школу-студию Зиновия Корогодского оказалась неудачной. Тогда Половцев решил не терять времени и поступил в техникум морского приборостроения, где проучился год. Но мечта об актёрской карьере не оставляла его, и в 1976 году он всё же стал студентом театрального ВУЗа.

После выпуска Александр начал работать в молодёжном театре-студии «Время», но вскоре был призван в армию. Службу проходил в полку Ленинградского комсомола, где активно участвовал в художественной самодеятельности.

Александр Половцев (фото: Instagram* / @polovtsev.a)

Карьера: от безвестности до славы


Кинодебют Половцева состоялся в 1989 году в фильме «Оно», но эта работа не принесла ему популярности. Финансовая нестабильность заставила артиста искать подработки — он работал грузчиком и продавцом.

Настоящий успех пришёл в конце 90-х, когда он получил роль Олега Соловца в «Улицах разбитых фонарей».

«Каждая серия — это новый сценарий, часто новый режиссер, новые актеры. Конечно, это интересно. Я до сих пор не могу определить феномен этого сериала. Когда он только появился, люди искали улицу Разбитых фонарей. Мы попытались показать, что менты — нормальные люди и не ругательное совсем это слово. Это стало по-другому звучать, и не побоюсь этого слова, благодаря нам, в общем-то», — рассказал мужчина.

Сериал моментально завоевал зрительскую любовь и выходил с 1998 по 2019 год. Половцев стал одним из самых узнаваемых актёров страны, но вместе с популярностью пришло и амплуа «заложника одной роли».

Александр Половцев (фото: кадр из сериала «Улицах разбитых фонарей»)

В разные годы Александр также появлялся в телешоу «Последний герой», «Забытые в раю» и даже пробовал себя в роли телеведущего на передаче «Мотив преступления».

«Я просто себя проверял. В "Форт Боярд" вообще поехал только потому, что мне хотелось посмотреть на форт, где снимали фильм "Искатели приключений" с Аленом Делоном и Лино Вентурой. Я, если честно, не люблю эти игры, потому что они построены на интригах. Участники могут миловаться, а перед камерой расскажут про вас такое, что волосы дыбом встают. Но узнаете вы об этом только в эфире», — говорил артист.

В 2010 году за вклад в искусство ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.

Личная жизнь: измены, разводы и новая семья


В первый раз Половцев женился ещё в студенческие годы — его избранницей стала однокурсница Галина Гудова. Брак оказался недолгим и продлился всего три года. Причиной расставания стали измены Александра.

«Мы расстались не лучшим образом. Я изменял Гале: еще будучи в браке встретил свою вторую жену Юлю. Просто в какой-то момент мы охладели друг к другу. Я никогда не просил прощения, но хочу сделать это сейчас. Я извиняюсь за всю причиненную боль», — сказал Половцев в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Вторая супруга — актриса Юлия Соболевская. Она появилась в его жизни в 1984 году. Они прожили вместе 25 лет, воспитывая сына Степана, однако в 2009 году 50-летний Половцев оставил семью ради 27-летней официантки Эсаны (Александры) Муратовой.

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Развод с Юлией прошёл мирно, сын поддержал выбор отца, а между бывшей и новой женой даже сложились дружеские отношения.

«Помню, как мы все вместе — я, она, моя новая жена Эсана — поехали к моим родителям. Я очень переживал, как это воспримет отец. Но когда он увидел, что Юля и Эсана хорошо общаются, то успокоился. Иногда прихожу домой, а Эсана и Юля сидят на кухне, выпивают, закусывают. Когда у меня были проблемы с алкоголем, то Юля и Эсана созванивались и решали, что делать», — рассказал актер.

В 2016 году Половцев и Муратова официально оформили брак, а через две недели после свадьбы у них родился сын Андрей. Позже у пары появилась дочь Яна.

Александр Половцев с женой (фото: РИА Новости / Игорь Руссак)

Актёр долгие годы злоупотреблял алкоголем, но сумел завязать после рождения младших детей.

«Всерьез стал спиваться. Агрессивным не был, не бузотерил, прав не качал. Но родные от меня, надо прямо сказать, натерпелись. Я остановился только после появления маленьких детей. Просто вдруг понял, что уже и лицо стало похоже не пойми на что, и текст в голове не держу. Почистился, сделал капельницу, и вот уже пять лет как спиртное в рот не беру. Знаете, лекарства, кодирование и подшивание — все это ерунда, пока ты сам не возьмешь себя в руки», — поделился Половцев

Скандал с сыном Степаном


Степан Половцев с детства появлялся на экране, в том числе играл сына своего отца в «Улицах разбитых фонарей». Однако его актёрская карьера не сложилась, и молодой человек увлёкся тяжёлым роком. После нескольких эпизодических ролей он исчез из публичного поля, но в 2024 году о нём заговорили в связи с громким скандалом.

В конце года его бывшая супруга Дарья подала заявление в полицию, обвинив Степана в домогательствах к их общему сыну. По её словам, инцидент произошёл годом ранее, когда мальчик остался с отцом.

Сам Половцев-младший отверг все обвинения, заявив, что просто тщательно мыл ребёнка. Он также предположил, что бывшая жена действует из мести.

«Суть конфликта в том, что у нас был тяжелый развод. Она просто прекратила наше общение самовольно. Сейчас в отношении неё возбуждено исполнительное производство, потому что она не исполняет решение суда о временном порядке общения. Обвинения в домогательствах — это попытка оказать на меня давление, потому что она проигрывает суд», — рассказал Степан.

Александр Половцев с детьми (фото: Instagram* / @polovtsev.a)

Александр Половцев сегодня


Актер продолжает активно сниматься в кино, но на театральной сцене не появляется.

«Сейчас с театром беда. Для меня театр — это высокое искусство. То же и с кино. Помню, мы ходили с папой в кинотеатр, и при входе висела табличка, что вход с мороженым категорически запрещен. И уж никто тогда не жевал в зале. Это было какое-то магическое действо. Сейчас я перестал ходить в кино. Только если рано утром или поздно вечером, когда никого нет. И артисты меня удручают. Не все. Я не виню актеров, которым нужно заработать денег, чтобы кормить семью, но иногда это грустно и даже стыдно», — считает мужчина.

В 2023 году он сыграл в фильме «Агата и сыск. Выгодный риск», а в 2025-м ожидается премьера сериала «Маня и Груня» с его участием.

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