На 40-летнюю россиянку завели дело за интимную связь с подростком

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Под Нижним Новгородом правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 40-летней женщины, вступившей в интимную связь с несовершеннолетним. Об этом пишет Telegram-канал NewsNN.
Отмечается, что в ноябре 2023 года жительница города Выкса переспала с 16-летним школьником. Предварительно сообщается, что в половую связь они вступили по обоюдному согласию. Однако, несмотря на это, женщине всё же грозит до четырёх лет лишения свободы.
Гражданка полностью признала свою вину и подписала явку с повинной.
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Анастасия Чинкова