Девушка, обвинившая Оксимирона* в растлении, подала на него заявление в Следственный комитет

Оксимирон* (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Одна из девушек, обвинивших 40-летнего рэпера Оксимирона* в изнасиловании, обратилась с официальным заявлением в Следственный комитет России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на её адвоката Константина Ерохина.
Виктория рассказала, что познакомилась с музыкантом в 2008 году, когда ей было 13 лет. После этого они долго переписывались, в том числе на темы сексуального характера. В 2011 году, когда девушке исполнилось 16 лет, Оксимирон*, как утверждает жертва, изнасиловал её на концерте в Уфе.
Накануне вышел новый выпуск подкаста журналистки Насти Красильниковой «Дочь разбойника». Его гостями стали три девушки, которые поделились своим опытом общения с Оксимироном* в 2008-2013 годах, когда им было от 13 до 15 лет. Все они утверждают, что рэпер сначала знакомился с ними через соцсети, затем приглашал на свои концерты, после которых принуждал к сексу.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, объявлен в розыск
Накануне вышел новый выпуск подкаста журналистки Насти Красильниковой «Дочь разбойника». Его гостями стали три девушки, которые поделились своим опытом общения с Оксимироном* в 2008-2013 годах, когда им было от 13 до 15 лет. Все они утверждают, что рэпер сначала знакомился с ними через соцсети, затем приглашал на свои концерты, после которых принуждал к сексу.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, объявлен в розыск
Анастасия Чинкова