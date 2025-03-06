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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Девушка, обвинившая Оксимирона* в растлении, подала на него заявление в Следственный комитет

Девушка, обвинившая Оксимирона* в растлении, подала на него заявление в Следственный комитет

Оксимирон* (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Оксимирон* (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Одна из девушек, обвинивших 40-летнего рэпера Оксимирона* в изнасиловании, обратилась с официальным заявлением в Следственный комитет России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на её адвоката Константина Ерохина.
Виктория рассказала, что познакомилась с музыкантом в 2008 году, когда ей было 13 лет. После этого они долго переписывались, в том числе на темы сексуального характера. В 2011 году, когда девушке исполнилось 16 лет, Оксимирон*, как утверждает жертва, изнасиловал её на концерте в Уфе.

Накануне вышел новый выпуск подкаста журналистки Насти Красильниковой «Дочь разбойника». Его гостями стали три девушки, которые поделились своим опытом общения с Оксимироном* в 2008-2013 годах, когда им было от 13 до 15 лет. Все они утверждают, что рэпер сначала знакомился с ними через соцсети, затем приглашал на свои концерты, после которых принуждал к сексу.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, объявлен в розыск
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#педофилия
#дети
#рэп
#музыкант
«Если хотите поругаться, назовите меня Димой»: Митя Фомин объяснил отказ от настоящего имени
Митя Фомин объяснил, почему отказался от настоящего имени
06 марта 2025, 19:50

Митя Фомин (фото: Telegram @mitya_fomin)

51-летнего Митю Фомина на самом деле зовут Дмитрий. Однако певец наотрез отказывается выступать под своим настоящим именем.
«Когда меня спрашивают, как долго ещё я планирую быть Митей, то я не понимаю вопроса. Внутри-то я себя ощущаю на 19! Меня уже называют и дядя Митяй, и Дмитрием Анатольевичем, и я все имена приемлю. Но если хотите со мной разругаться, просто назовите меня Димой, и вот тогда мы навсегда расстанемся», – пояснил исполнитель хита «Все будет хорошо».
Артист рассказал, что его детство прошло в Новосибирске, где его всегда называли Митей. Так делали как родители, так и друзья, поэтому Фомин привык именно к такому обращению.

Певец подчеркнул, что нельзя отбирать у людей право выбирать имена. К тому же, продолжил Фомин, он носит очень литературное имя.

«Никогда вы не найдёте ни у Бунина, ни у Чехова, ни у Достоевского Димы в их произведениях. Всегда Митя! Митя Карамазов, «Митина любовь», – подчеркнул артист.
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«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается

Наташа Королёва и Елена Воробей помыли полы в Кремле своими платьями
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#любовь
#мужчины
#право
#артист
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«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается
Бузова поблагодарила сестру за подарок только спустя два месяца после дня рождения
06 марта 2025, 19:15

Анна и Ольга Бузовы (фото: Telegram @annabuzova1)

Ольга Бузова после нескольких неприятных ссор перестала общаться с младшей сестрой. Какое-то время певица даже не виделась с близкой родственницей, а сейчас они встречаются только по праздникам.
20 января Ольга отметила свой день рождения, на который пригласила и Анну. А сегодня, спустя больше месяца внезапно обратилась к ней и поблагодарила за подарок.

Бузова была настолько занята, что добралась до презента только сейчас. Выяснилось, что Анна преподнесла ей в подарок сильную рубашку. Ольга примерила её, поблагодарила сестру и даже назвала её «лапой».

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#семья
#конфликт
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Наташа Королёва и Елена Воробей помыли полы в Кремле своими платьями
06 марта 2025, 19:13

Наташа Королёва (фото: Telegram @korolevastar)

Перед Международным женским днём Наташа Королёва традиционно устроила праздничный концерт-девичник, на который пригласила своих подруг – Татьяну Овсиенко, Ирину Салтыкову, Зару и Елену Воробей.
В какой-то момент прямо на сцене перед зрителями последняя упала на колени и начала мыть пол.

«С этого я начинала: такими были мои первые шаги в шоу-бизнесе», – заявила Воробей.
Елена Воробей (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Поддержать подругу решила Королёва. Она увидела, что делает Елена, последовала её примеру и тоже стала вытирать пол своим платьем.

«Сцену я ещё в Кремле не мыла», – в шутку заявила Наташа.
В одном из номеров певица появилась перед зрителями в спортивном костюме с надписью «СССР». После выступления она объяснила журналистам, что выбор на него пал неслучайно. Сейчас Наташа всё чаще вспоминает своё детство, когда ей было хорошо. Она мечтает вернуть то время.

«Чтобы мы вновь жили и радовались жизни. И чтобы во всем мире не было никаких конфликтов. Дай бог, так и будет. Сейчас наметились позитивные изменения», – отметила Королёва.
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#карьера
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«Мне уже плохо, но я ее доедаю сам»: Прохор Шаляпин спрятал коробку пирожных от детей в Кремле
06 марта 2025, 19:03

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Певец Прохор Шаляпин перед концертом в Кремле съел целую коробку пирожных и не стал делиться сладостями с детьми. 41-летний артист запечатлел себя в гримерке в гордом одиночестве. Видео он опубликовал в своем личном блоге.
Шаляпин нередко снимает видео для соцсетей и делится историями, которые происходят в его творческой жизни. Прохор выложил видео из гримерки в Кремле, где собирался выступать. На столе у Артиста стояла коробками с пирожными, уже наполовину пустая. Исполнитель признался, что прячется от детей и планирует съесть все сладости сам.

Шаляпин отметил, что сладкое детям есть — вредно.

«Я доедаю вот эту коробку пирожных. Мне уже плохо, но я ее доедаю сам. От детей спрятал, чтобы они ни в коем случае не увидели эти пирожные и не напали на них. Вкусно, все сам съем. Спрятал от детей пирожные ― сделал доброе дело, ведь сладкое опасно», — высказался Прохор.

Ранее Прохор Шаляпин снова сошелся с бывшей супругой Ларисой Копенкиной.

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Певица Mona призналась, что боится забеременеть от Эльдара Джарахова

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#артист
#певец
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Певица Mona призналась, что боится забеременеть от Эльдара Джарахова
06 марта 2025, 18:54

Эльдар Джарахов и Mona (фото: Telegram @dzharakhov1)

Девушку Эльдара Джарахова тревожат мысли о ребёнке. Mona (Дарья Кустовская) хочет успешно сочетать материнство и карьеру.
Певица и блогер счастливы в отношениях. Они стараются быть откровенными друг с другом и выстроить здоровые отношения, основанные на любви и принятии. Возлюбленные часто говорят о совместном будущем.

28-летняя Mona не скрывает, что испытывает смешанные чувства, задумываясь о будущих детях. Певица с трепетом относится к своему успеху и музыке, поэтому не хочет разрываться между воспитанием ребёнка и карьерой. Она мечтает гармонично сочетать все важные для неё сферы жизни.

«Я боюсь рожать, если честно. Я очень боюсь стать мамой, прямо жутко. Вот если я сейчас, допустим, от Эльдара забеременею – мы это обсуждали – помимо ребёнка, есть дело всей жизни. Не хочется ставить это на весы, чтобы что-то перевешивало», – поделилась Кустовская.
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