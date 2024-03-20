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На актера Никиту Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве

20 марта 2024, 14:35
Фото: iStock/seb_ra

Фото: iStock/seb_ra

Полиция в Новосибирске составила административный протокол о мелком хулиганстве в отношении 29-летнего актера Никиты Кологривого, который устроил дебош в баре. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Отмечается, что рассмотрение материалов административного дела состоится завтра, 21 марта.

Ранее сообщалось, что звезду сериала «Слово пацана» Кологривого отправили в спецприёмник, где он будет ожидать судебного заседания.


Напомним, 19 марта Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Актёр употреблял спиртное с товарищем, после чего начал приставать к официантке. Получил отказ, он укусил сотрудницу заведения за ногу. Агрессивного мужчину попытались успокоить, но все переросло в драку.

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#актёр
#сериал
#драка
#суд
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Адвокат Краснов допустил условный срок для Кологривого
20 марта 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что дебош актёра Никиты Кологривого может быть квалифицирован как мелкое хулиганство, за что он может получить условный срок.
При этом, он отметил, что за хулиганство можно получить либо штрафа от 300 до 500 тыс. рублей, либо исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

«Если правоохранительные органы не будут делать скидку на его известность, и если не впишутся какие-то его поклонники и сторонники, то его действия будут квалифицироваться по этой статье. Вряд ли его привлекут к уголовной ответственности в виде лишения свободы. Обычно по таким статьям назначается условный срок, если совершено такое впервые, и нет никаких тяжких последствий», — прокомментировал в беседе с Общественной Службе Новостей Краснов.

А до этого источник в правоохранительных органах сообщил RT о том, что артиста привлекут по статье о мелком хулиганстве за инцидент в ресторане Новосибирска.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов также прокомментировал инцидент с дракой в Новосибирске актёра Никиты Кологривого и отметил, что если он продолжит в том же духе, то может повторить судьбу другого артиста – Михаила Ефремова.

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Актера Никиту Кологривого задержали после дебоша в баре Новосибирска
#хулиганство
#инцидент
#артист
#адвокат
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Россиянка умерла в муках после лечения в клинике при пятизвёздочном отеле в Египте
Россиянка скончалась после лечения в клинике при пятизвёздочном отеле в Египте
20 марта 2024, 15:27

Фото: iStock/sezer ozger

В Египте скончалась туристка из России после того, как ей оказали медицинскую помощь в клинике при пятизвёздочном отеле Pyramisa в Египте. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 36-летняя жительница Салавата накануне отъезда в Россию почувствовала себя плохо. У нее поднялась температура до 40 градусов. Мать девушки просила вызвать скорую помощь, однако сотрудники отела отправили ее в приотельный медкабинет. Там больной сделали укол и дали жаропонижающее. После этого температура у россиянки упала до 33 градусов, но ей так и не вызвали скорую помощь.

К вечеру девушка уже была без сознания. На теле появились темные пятна и отнимались ноги. Тогда ее все-таки госпитализировали и сразу направили в реанимацию. Однако к утру она умерла. Предварительной причиной смерти врачи назвали остановку сердца.

Тело погибшей отправили в Россию. Судмедэксперты будут выяснять истинную причину гибели молодой женщины.

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В Подмосковье задержали мужчину, который находился в международном розыске
20 марта 2024, 15:22

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Сотрудники УФСБ России задержали мужчину 1993 года рождения, который был причастен к деятельности международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Россиянин уехал в 2014 году из России на территорию Сирийской Арабской Республики. Там он прошел подготовку и стал бойцом одной из боевых групп, входящих в структуру МТО «ИГИЛ»*.

«В период с 2015 по 2019 год мужчина в составе различных вооруженных формирований террористической организации принимал участие в боевых действиях.<…> На основе представленных преступлений оперативно-розыскной деятельности ГСУ СК России по городу Москве в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.5 УК РФ», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что на данный момент продолжается установление других случаев преступной деятельности обвиняемого.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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Милонов о Кологривом: «Может составить компанию Михаилу Ефремову»
20 марта 2024, 15:21

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал инцидент с дракой в Новосибирске актёра Никиты Кологривого и отметил, что если он продолжит в том же духе, то может повторить судьбу другого артиста – Михаила Ефремова.
«Жалко, что артисты часто не выдерживают испытание медными трубами. <…> Если этот юный актер решит продолжить в том же духе, то он может очень быстро составить компанию Михаилу Ефремову», — заявил в беседе с Общественной Службе Новостей Милонов.

Вместе с тем, он заявил, что в отечественной истории есть много артистов, на которых стоит ровняться в плане поведения. К таким он отнёс Юрия Никулина, Георгия Вицина, Евгения Моргунова, Вячеслава Тихонова, Леонида Броневого, Владимира Меньшова и других.

Ранее агент российского актёра Никиты Кологривого подтвердила конфликт артиста в новосибирском баре и отметила, что с руководством заведения всё улажено.

«Другого комментария у нас не будет», — приводит RT слова агента.

До этого актёр Никита Кологривый затеял дебош в ресторане своего родного города Новосибирск.

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#конфликт
#актёр
#кафе
#новосибирск
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Четырехметровый крокодил попытался откусить дрессировщику половой орган
Daily Mail: нападение крокодила в ЮАР подвергло опасности пенис дрессировщика
20 марта 2024, 14:30

Фото: istock / Carl Jani

В ЮАР четырехметровый крокодил напал на дрессировщика во время выступления перед зрителями. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в парке развлечений «Крокодилья речка» в городе Баллито. Нильский крокодил, участвующий в выступлении, накинулся на дрессировщика, повалил его на землю и вцепился в бедро. Происходящее заметил второй крокодил и начал приближаться к мужчине, но ему вовремя удалось вырваться и убежать.

Мужчину госпитализировали с серьезными травмами. Как рассказал один из врачей, крокодил вцепился в ногу мужчине очень близко к половым органам. Но ему повезло и хозяйство осталось на месте.

Нильские крокодилы достигают до пяти метров в длину. Они очень агрессивные и могут разорвать даже крупных животных: носорогов, жирафов, гиппопотамов, львов.

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#больница
#животное
#нападение
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Никиту Кологривого отправили в спецприёмник после пьяного дебоша в баре - видео
Актёра Никиту Кологривого вывели под конвоем из отделения полиции в Новосибирске
20 марта 2024, 13:54

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Актёра Никиту Кологривого вывели под конвоем из отделения полиции в Новосибирске и погрузили в машину. Кадры публикует Телеграм-канал КП-Новосибирск.
Звезда сериала «Слово пацана» отправится в спецприёмник, где будет ожидать суда, который состоится завтра, 21 марта.

По статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве молодому человеку грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

19 марта Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Актёр употреблял спиртное с товарищем, после чего начал приставать к официантке. Получил отказ, он укусил сотрудницу заведения за ногу. Агрессивного мужчину попытались успокоить, но все переросло в драку.

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#арест
#штраф
#коап
#рф
#актёр
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Угрожал ученицам ремнём и ставил в угол: Преподавателя-силовика уволили из МВД России
Из МВД уволили педагога-полицейского, который ставил студенток в угол на колени
20 марта 2024, 13:39

Фото: istock / ???? ??????

В Каменске-Уральском преподавателя техникума, который угрожал студенткам насилием и ставил их в угол, уволили из правоохранительных органов. Об этом стало известно порталу Е1.
«Должностное лицо, о котором идет речь, уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — рассказал изданию начальник пресс-службы управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
В конце февраля в сети распространились кадры, на которых педагог в форме заставляет студентов вставать на колени, бьет ремнем и угрожает электрошокером. К правозащитникам за помощью обратились родители одной из девушек.

Педагог на тот момент являлся сотрудником местного ОВД, старшим лейтенантом полиции, в отношении начали проверку.

Мужчину из техникума уволили, теперь он потерял и свою основную работу.

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#студенты
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Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры мужчину с инсультом
20 марта 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

49-летнему тяжелобольному мужчине, оказавшемуся запертым в собственной квартире, помогли спасатели, инцидент произошёл в посёлке Мишеронский городского округа Шатура, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
За помощью к спасателям обратились родственники мужчины. Они рассказали, что он уже несколько дней не берёт трубку и не отвечает на звонки и стук в дверь. Выяснилось также, что мужчина недавно перенёс инсульт, поэтому есть все основания опасаться за состояние его здоровья.

«Прибыв на место, спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь в квартиру и обнаружили, что мужчина лежит на кровати. Он был в крайне тяжёлом состоянии и нуждался в экстренной медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Спасатели перенесли мужчину в машину скорой помощи, и его оперативно доставили в больницу.

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#шатура
#мособлпожспас
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Стало известно о пострадавших при новой атаке ВСУ на Белгород
Shot: Один человек погиб при обстреле ВСУ Белгорода
20 марта 2024, 12:33

Фото: istock / maxim4e4ek

Вооруженные силы Украины 20 марта снова обстреляли Белгород — один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По предварительной информации, обстрел вёлся из реактивной системы залпового огня Vampire. По данным издания, десять снарядов установки были сбиты системой ПВО.

Пострадавшего госпитализировали, детали его состояния не приводятся.

Из-за обстрела также повреждения получили больше пяти машин.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Российский лидер пообещал, что удары Украины по России не останутся безнаказанными.

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#обстрел
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