На актера Никиту Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве

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Полиция в Новосибирске составила административный протокол о мелком хулиганстве в отношении 29-летнего актера Никиты Кологривого, который устроил дебош в баре. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Отмечается, что рассмотрение материалов административного дела состоится завтра, 21 марта.
Ранее сообщалось, что звезду сериала «Слово пацана» Кологривого отправили в спецприёмник, где он будет ожидать судебного заседания.
Напомним, 19 марта Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Актёр употреблял спиртное с товарищем, после чего начал приставать к официантке. Получил отказ, он укусил сотрудницу заведения за ногу. Агрессивного мужчину попытались успокоить, но все переросло в драку.
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Приставал к официантке и кусался: Никита Кологивый устроил дебош в ресторане
Ранее сообщалось, что звезду сериала «Слово пацана» Кологривого отправили в спецприёмник, где он будет ожидать судебного заседания.
Напомним, 19 марта Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Актёр употреблял спиртное с товарищем, после чего начал приставать к официантке. Получил отказ, он укусил сотрудницу заведения за ногу. Агрессивного мужчину попытались успокоить, но все переросло в драку.
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Приставал к официантке и кусался: Никита Кологивый устроил дебош в ресторане
Екатерина Коршунова