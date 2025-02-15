Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На Алтае действует режим повышенной готовности на фоне землетрясения

На Алтае действует режим повышенной готовности на фоне землетрясения

Фото: istockphoto/Petrovich9

Фото: istockphoto/Petrovich9

Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае на фоне произошедшего землетрясения. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона Андрея Турчака.
«Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет», — сказано в публикации чиновника.
Он добавил, что школьные занятия, а также массовые мероприятия в Улаганском и Кош-Агачском районах отменены. Кроме того, в четырех населенных пунктах Кош-Агачского района могут быть проблемы с водой.

«Проведем здесь обследование скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей…» — добавил Турчак.

Чиновник резюмировал, что в Горно-Алтайске и во всех районах обследуют социально значимые объекты.

Ранее сообщалось о землетрясении в Алтайском крае.

Читайте также:

Студент по указу СБУ за деньги поджег станцию сотовой связи

SHOT: В аэропорту Домодедово пожар — на взлётной полосе вспыхнул снегоуборщик

В Польше жестоко убили 59-летнего священника
#мир
#россия
#землетрясение
#природа
#алтайский край
#новости
Защита просила отменить пожизненный срок экс-майору МВД Евсюкову из-за ботинка
15 февраля 2025, 11:49

Денис Евсюков (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)

Защита бывшего майора МВД Дениса Евсюкова попросила об отмене пожизненного наказания, сославшись на нарушения, касающиеся в том числе простреленного ботинка пострадавшего. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебную документацию по делу.
Защита указала, что пострадавший выкинул ботинок, который повредила пуля, а значит, отверстия в нем могли быть откуда угодно.

По утверждению адвоката, пуля и гильзы, выданные потерпевшим, могли быть им обнаружены у супермаркета.

Приговор оставили в силе, прошение об УДО Евсюков может подать только через 25 лет.

Евсюков открыл стрельбу на юге столицы в апреле 2009 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Погибло два человека, свыше 20 человек признали потерпевшими.

Ранее сообщалось о стрельбе в центре столицы.

Читайте также:

«С Днём святого Валентина!»: Влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком

Иркутский школьник случайно застрелил друга, показывая ему карабин отца

В Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит изнасиловал 12-летнюю дочь прихожан
#мир
#россия
#новости
#мвд
#стрельба
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ксения Собчак раскрыла детали вечеринки с участием Хакамады, сорванной ОМОНом
Собчак: Гостям тусовки с Хакамадой обещали продолжение в номерах, если бы не облава
15 февраля 2025, 07:10

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

В московском отеле Savoy ночью с 14 на 15 февраля устроили скандальную вечеринку в честь Дня святого Валентина с участием Ирины Хакамады. Как рассказала журналистка Ксения Собчак, гостям элитного мероприятия предлагали не только костюмированное шоу, но и «продолжение в номерах». Однако планы участников нарушил внезапный рейд правоохранителей.
«Внимание! Прямо сейчас облава в «Савой»! ОМОН «потрошит» тусовщиков», — объявила в своем Telegram-канале Собчак.
В разгар вечеринки в отель ворвались сотрудники ОМОНа и начали проверять документы у присутствующих. На месте обнаружили пакеты с неизвестным белым веществом, а в одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем, нашли оружие.

Под пристальное внимание силовиков попали и организаторы мероприятия.



«Удивительно, как после «голой вечеринки» еще остались и организаторы, и собственно тусовщики, которые, видимо, НЕ ВСЁ ПОНЯЛИ», — поразилась Собчак, предупреждая подписчиков не ехать в «Савой» из-за присутствия ОМОНа.
Политический деятель Ирина Хакамада выступала на вечеринке с DJ-сетом. Однако на вопросы журналистов она несколько раз настойчиво отказалась отвечать, ограничившись загадочной фразой: «Любовь — это исповедь Христа». Произнесла Хакамада ее крайне медленно.

Читайте также:

Сердце лентой в День святого Валентина: Гимнастка Аверина призналась в любви к фигуристу-чемпиону Соловьеву

«Наша семья — это бабушка, ты и я»: дочь Чернышева от Анастасии Заворотнюк ревниво отнеслась к его словам о Наоми Ланг

«Я пошла, ушла, не могу»: певица Полина Гагарина драматично покинула шоу «Голос»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#оружие
#рейд
#ксения собчак
#отель
#документы
#мероприятия
#сотрудники
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алтай содрогнулся: в Кош-Агачском районе зафиксировали мощные толчки землетрясения
15 февраля 2025, 06:23

Фото: МЧС Республики Алтай

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Толчки ощущались в Алтайском крае и Республике Тыва, сообщают региональные МЧС.
По данным ФИЦ ЕГС РАН, эпицентр находился примерно в 28 километрах к юго-западу от Кош-Агача, где интенсивность подземных толчков достигала 8,5 балла.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, подземные толчки ощущались на всей территории республики. Несмотря на их силу, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Спасательные службы продолжают мониторинг обстановки.

Читайте также:

«Наша семья — это бабушка, ты и я»: дочь Чернышева от Анастасии Заворотнюк ревниво отнеслась к его словам о Наоми Ланг

«Я пошла, ушла, не могу»: певица Полина Гагарина драматично покинула шоу «Голос»

В Москве изменили тарифы на проезд по МСД в час пик
#ран
#мчс
#мониторинг
#землетрясение
#Алтай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студент по указу СБУ за деньги поджег станцию сотовой связи
В Мирном 20-летний студент по заданию СБУ поджег станцию связи
15 февраля 2025, 05:03

Фото: iStock/maximus92

20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа задержан по подозрению в поджоге станции сотовой связи. Об этом сообщили в правоохранительных органах сообщили РИА Новости.
По данным силовиков, он действовал по заданию украинских спецслужб, которые связались с ним через мессенджер и пообещали за выполнение задания 27 тысяч рублей.

«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи», — передает РИА Новости информацию правоохранительных органов.
Во вторник вечером в полицию поступил звонок о возгорании оборудования недалеко от города Мирный. В результате проверки был установлен подозреваемый, который признался в содеянном.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Читайте также:

Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием по телефону

Выяснили причину уничтожения истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot

Россиянам сообщили обновленный рейтинг Путина среди населения
#дело
#проверки
#студент
#уголовное дело
#станции
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Исповедь Христа» с порошком: Силовики устроили рейд на тусу с Ириной Хакамадой в честь Дня святого Валентина
РЕН ТВ: Силовики ворвались на вечеринку в отель Savoy, где выступала Хакамада
15 февраля 2025, 02:46

Фото: iStock/alexkoral

Силовики провели рейд в московском отеле Savoy во время вечеринки Midsummer, посвящённой Дню святого Валентина. На «тусе» выступала Ирина Хакамада с DJ-сетом.
По данным SHOT, группа в масках ворвалась в зал, заставив гостей лечь на пол, и провела обыск. На месте обнаружили пакеты с неизвестным порошком.

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал кадры, где в машине, припаркованной у отеля, виден пистолет — правоохранители проверяют его законность. Ирина Хакамада отказалась комментировать инцидент, заявив лишь медленное: «Любовь — это исповедь Христа».

Билеты на мероприятие стоили от 50 тысяч рублей, а организаторы анонсировали «продолжение вечеринки» в номерах отеля. Информации о задержаниях пока нет.



Читайте также:

Сердце лентой в День святого Валентина: Гимнастка Аверина призналась в любви к фигуристу-чемпиону Соловьеву

SHOT: В аэропорту Домодедово пожар — на взлётной полосе вспыхнул снегоуборщик

Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием по телефону
#рейд
#пистолет
#инцидент
#билеты
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате