На Алтае действует режим повышенной готовности на фоне землетрясения

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Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае на фоне произошедшего землетрясения. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона Андрея Турчака.
«Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет», — сказано в публикации чиновника.Он добавил, что школьные занятия, а также массовые мероприятия в Улаганском и Кош-Агачском районах отменены. Кроме того, в четырех населенных пунктах Кош-Агачского района могут быть проблемы с водой.
«Проведем здесь обследование скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей…» — добавил Турчак.
Чиновник резюмировал, что в Горно-Алтайске и во всех районах обследуют социально значимые объекты.
Ранее сообщалось о землетрясении в Алтайском крае.
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