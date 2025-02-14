В Польше жестоко убили 59-летнего священника

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В Польше тело 59-летнего священника обнаружили с признаками насильственной смерти. Издание EADaily сообщило, что это уже второй случай зверской расправы над священнослужителем.
По предварительной информации, убийство могли совершить с целью наживы. После проведенной мессы ксёндз (польский католический священнослужитель) называл сумму собранных пожертвований. Она составила 80 тысяч золотых или 1,8 млн. рублей.
Расправа над священником произошла недавно, 13 февраля, возле прихода Богоматери Фатимской. Неизвестные затащили мужчину в подвал, где жестоко убили его. Одного из подозреваемых задержали.
Ранее сообщалось, что водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Отмечается, что сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.
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Расправа над священником произошла недавно, 13 февраля, возле прихода Богоматери Фатимской. Неизвестные затащили мужчину в подвал, где жестоко убили его. Одного из подозреваемых задержали.
Ранее сообщалось, что водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Отмечается, что сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.
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Ольга Енгалычева