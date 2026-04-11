На Алтае двое пьяных подростков ударили ножом мужчину в его доме, требуя денег
В Алтайском крае суд приговорил двоих 16-летних подростков к двум годам условно за разбой. Подробности приводит региональный Следственный комитет.
Ночью 2 января в селе Чемал двое несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения пришли в дом к 52-летнему местному жителю и начали избивать его руками и ногами, требуя деньги. После отказа один из нападавших взял со стола кухонный нож и ударил потерпевшего в бедро.
Другой фигурант демонстрировал нож и угрожал мужчине применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Сожительница потерпевшего пообещала занять деньги у третьих лиц, вывела подростков из дома и сообщила о произошедшем в полицию.
Суд признал несовершеннолетних виновными по ч. 1 и ч. 2 ст. 162 УК РФ и назначил каждому два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Школьники признали вину и раскаялись.
Читайте также: