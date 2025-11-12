На Алтае из-за пожара в частном доме погиб ребенок, еще трое людей пострадали
В селе Черемное Павловского района произошел пожар в частном двухквартирном доме. В результате погиб ребенок, еще трое людей получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание охватило 120 квадратных метров жилой площади. Предварительно, причиной пожара стал перекал печи. Из-за него загорелось потолочное перекрытие.
На месте работали 15 федеральных и краевых спасателей, которые задействовали для тушения шесть единиц техники. Когда огонь унялся, в здании обнаружили тело сгоревшего ребенка.
Также пострадали двое мужчин и один несовершеннолетний. Им оказывается помощь в медицинском учреждении.
В пресс-службе прокуратуры Алтайского края заявили, что возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
