На Алтае из-за пожара в частном доме погиб ребенок, еще трое людей пострадали

12 ноября 2025, 07:07

Фото: Telegram-канал «МЧС Алтайского края» @mchs_altkray

В селе Черемное Павловского района произошел пожар в частном двухквартирном доме. В результате погиб ребенок, еще трое людей получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю.