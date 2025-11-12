Суд Москвы арестовал россиянина за экстремистские высказывания под постом о «Крокусе»
Московский суд арестовал россиянина на четырнадцать суток за экстремистский комментарий в мессенджере Telegram, который пользователь оставил под публикацией о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой судебные материалы.
Точные слова россиянина в публикации не приводятся. Однако указано, что он участвовал в обсуждении под постом новостного Telegram-канала. Подписчикам было предложено высказаться об организаторах жестокого нападения на «Крокус».
Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске. Преступники в упор расстреляли толпу людей, а затем подожгли помещение.
В своем сообщении арестованный пользователь использовал уничижительный синоним в адрес русских. Ему это показалось «остроумным».
На гражданина составили протокол по статье КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за массовое распространение экстремистских материалов. В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Наказание в виде административного ареста мужчине назначили в конце октября.
Ранее сообщалось, что пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» могут потребовать от родственников нападавших возместить ущерб.