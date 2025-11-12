Суд Москвы арестовал россиянина за экстремистские высказывания под постом о «Крокусе»

12 ноября 2025, 06:06

Фото: iStock/Zolnierek

Московский суд арестовал россиянина на четырнадцать суток за экстремистский комментарий в мессенджере Telegram, который пользователь оставил под публикацией о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой судебные материалы.





Точные слова россиянина в публикации не приводятся. Однако указано, что он участвовал в обсуждении под постом новостного Telegram-канала. Подписчикам было предложено высказаться об организаторах жестокого нападения на «Крокус».



Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске. Преступники в упор расстреляли толпу людей, а затем подожгли помещение.



