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В Подмосковье женщину зажало между поездом и платформой

04 июля 2024, 10:16
Фото: istockphoto / Dmitrii Tishchenko

Фото: istockphoto / Dmitrii Tishchenko

На ж/д станции Красково Московской области женщину зажало между поездом и платформой, сообщили в телеграмм-канале Readovka/
Причины, по которым женщина оказалась на железнодорожных путях, неизвестны.

«На виде, которое появилось в интернете слышно, как машинист сигналил, предупреждая о приближении поезда, однако женщина не успела забраться на платформу», — говорится в сообщении.



В настоящий момент о её состоянии ничего не сообщается.

Ранее в Подмосковье на станции Кубинка взорвалась чебуречная.

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Губернатор Ставрополья Владимиров сообщил о двух БПЛА, упавших в одном из сёл
04 июля 2024, 10:00

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

На территорию села Московское в Изобильненском районе Ставропольского края упали два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что инцидент произошёл ранним утром. Он также добавил, что в результате падения БПЛА никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила, все системы работают в штатном режиме. Владимиров обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию российских регионов. Дежурные системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ: два над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Тамбовской областями.

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#рф
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Показавшая синяки россиянка оправдала мужа-депутата из Якутска
04 июля 2024, 09:44

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Жена депутата городской думы Якутска Кирилла Соболева Татьяна неделю назад опубликовала в социальных сетях снимки синяков и обвинила мужа в домашнем насилии. Теперь же она списала конфликт на «сложный этап» и оправдала своего супруга.
По её словам, оба они с Кириллом сейчас «перегорели»: у неё с февраля начались проблемы в бизнесе, одолели долги, а муж занимается неблагодарным делом — служит городу, где 50-80% населения это «настоящие дьяволы», передаёт сетевое издание SakhaDay. Если неделю назад Татьяна заявляла, что они с Кириллом решили развестись, то теперь она говорит, что любит и ценит семью, так что о расставании, судя по всему, речи уже не идёт.

«Мои сториз выглядели так, будто мой муж тиран и бьет меня дома. Но это вовсе не так», — пишет недавняя жертва избиения.

Таким образом, используя выражения самой Татьяны, «жесткий абьюз» и «пинки с ноги» плавно превратились в «кризис» и «сложный этап». Сам Соболев никак не комментирует происходящее, отделываясь общими фразами.

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#депутат
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Военные следователи выдвинули генералу Попову окончательное обвинение
СК добавил к обвинению против генерала Попова пункт о служебном подлоге
04 июля 2024, 03:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции генерал-майору Ивану Попову. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ. Первая — это мошенничество в особо крупном размере, а вторая — служебный подлог. Санкция статьи о мошенничестве предусматривает до 10 лет лишения свободы, а о служебном подлоге — до 4 лет.

21 мая задержали генерал-майора Ивана Попова. В 2023 году он командовал 58-й армией, которая успешно отразила летнее контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Позже Попова отстранили от командования и отправили в Сирию. Попов попал под стражу по делу о хищении более 1,7 тонн изделий металлоконструкций на сумму 130 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в международный розыск Службой Безопасности Украины (СБУ) объявлен бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#контрнаступление
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ФСБ задержала командира бригады ВС РФ Городилова по подозрению в мошенничестве
04 июля 2024, 00:35

Фото: IStock/Yingko

Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова. Его подозревают в мошенничестве. Об этом пишет «Ъ».
Сообщается, что задержан он был в Рязани, а после доставлен в Москву. Командир проходит подозреваемым по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. В отношении Городилова будут проведены следственные действия, а после этого, 4 июля, следствие обратится в суд, где ему будет избрана мера пресечения.

Хищения на какую сумму вменяются Городилову неизвестно. Отмечается, что он находится под санкциями США и других стран. В уголовном деле числится как командир десантно-штурмового полка.

Тамбовский суд опроверг удовлетворение иска Генпрокуратуры к Шефлеру. Юрий Викторович Шефлер — российский предприниматель, миллиардер, владелец SPI Group, крупного производителя алкогольных напитков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#радио
#предприниматель
#следствие
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На оборонном предприятии в США прогремел взрыв
AP: на оборонном предприятии в США прогремел взрыв, пострадали 2 человека
03 июля 2024, 23:52

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Соединенных Штатах Америки на оборонном предприятии прогремел взрыв, пострадали 2 человека. Об этом информирует Associated Press.
Сообщается, что ЧП произошло на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Один человек пропал без вести, а 2 ранены. Пострадавших отвезли в больницу. Иная информация о состоянии их здоровья отсутствует.

Представители компании рассказали, что активно взаимодействуют со службами спасения.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвались боеприпасы. При взрыве пострадали девять человек. Указанное происшествие расследует военная полиция.

В Стерлитамаке взрыв бытового газа разнёс четыре квартиры, есть пострадавшие. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ФСБ провела обыски в управлении по противодействию коррупции
«Фонтанка»: в управлении по делам о коррупции МВД прошли обыски
03 июля 2024, 22:08

Фото: IStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ провели обыски в здании Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе, сообщает «Фонтанка».
На данный момент о причинах обыска не уточняется. 78.ru заявляет, что отдел, где проводились обыски занимался расследованием хищений бюджетных средств. При этом сам обыск был фиктивным.

В следственном действии принимали участие сотрудники СК и Управления собственной безопасности МВД региона.

Ранее в том же самом здании два года назад проводились обыски по делу о незаконной банковской деятельности.

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#сотрудники
#ск
#фсб
#коррупция
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В результате ДТП в Анталье семь россиян госпитализировано
RT: семь россиян, пострадавших в аварии в Анталье, остаются в больницах
03 июля 2024, 21:17

Фото: IStock/Vladimir Dyavhkov

В больницах остаются семеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщило RT генеральное консульство России в Анталье.
«По состоянию на 17:00 мск в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, уточняют в консульстве.

Ранее стало известно, что автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. В результате столкновения машины со столбом скончался водитель, двадцать человек пострадало. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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#машины
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В Рязани в пруду нашли тело 15-летней девочки, пропавшей месяц назад
СК РФ: обнаружено тело 15-летней девочки, купавшейся в запрещенном месте
03 июля 2024, 20:58

Фото: IStock/Jakub Zerdzicki

В Солдатском пруду обнаружили тело 15-летней девочки-подростка, которая пропала 27 июня в Рязанской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органов региона.
По сообщениям ведомства, девочка ушла плавать на пруд 27 июня и не вернулась. При этом купание в водоеме было запрещено, о чем уведомлял соответствующий знак.

Поиски девочки продолжались на протяжении нескольких дней, когда очевидцами было обнаружено бездыханное тело. Сообщается, что вещи погибшей остались лежать на берегу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ГСУ по Рязанской области.

Ранее Телеграм-канал SHOT опубликовал информацию об утонувшем мужчине на западе Москвы. Согласно источнику, он решил искупаться, пытаясь спастись от аномальной жары.

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#девочка
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Жители Тулы сообщили о звуках взрыва над городом 3 июля
03 июля 2024, 20:04

Фото: istock/Lenorlux

В Туле 3 июля местные жители сообщили о звуках взрыва, их было слышно над несколькими районами города. Об этом пишет Телеграм-канал «Новости Тула и область».
По словам очевидцем, хлопки было слышно в Привокзальном и Центральном районах города.

Официальных подтверждений от властей в настоящее время не поступало.

Ранее стало известно о ряде громких взрывов в Белгороде во время сигнала ракетной опасности. О подробностях, причинам и последствиях громких звуков также не сообщалось.

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#взрывы
#тула
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