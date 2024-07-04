В Подмосковье женщину зажало между поездом и платформой

Фото: istockphoto / Dmitrii Tishchenko
На ж/д станции Красково Московской области женщину зажало между поездом и платформой, сообщили в телеграмм-канале Readovka/
Причины, по которым женщина оказалась на железнодорожных путях, неизвестны.
В настоящий момент о её состоянии ничего не сообщается.
Ранее в Подмосковье на станции Кубинка взорвалась чебуречная.
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«На виде, которое появилось в интернете слышно, как машинист сигналил, предупреждая о приближении поезда, однако женщина не успела забраться на платформу», — говорится в сообщении.
В настоящий момент о её состоянии ничего не сообщается.
Ранее в Подмосковье на станции Кубинка взорвалась чебуречная.
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Мира Полтева