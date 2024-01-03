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В Москве годовалый ребёнок чуть не погиб, укусив стебель комнатного растения

SHOT: в Москве ребёнок чуть не погиб, отравившись растением молочай
03 января 2024, 19:20
Фото: iStock/Visivasnc

Фото: iStock/Visivasnc

В Москве госпитализировали годовалого ребёнка, отравившегося ядовитым комнатным растением. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что отец малыша ушёл в магазин, оставив жену с ребёнком наедине. Пока мать умывалась в ванной комнате, мальчик укусил за стебель цветок молочая, стоявший в комнате. Мама сразу же забрала у сына растение, не заметив, что ядовитое содержимое стебля уже попало в рот ребёнка.

Позже ребёнок почувствовал себя плохо, а родители приняли ухудшение состояния за аллергию на печенье, дав ему соответствующие лекарства. Но они не помогли малышу, который начал задыхаться. Лишь после этого родители вызвали скорую и ребёнка госпитализировали.


Врачам удалось спасти жизнь годовалого мальчика. Они сообщили, что ухудшение состояния произошло из-за отравления ядом молочая.

В настоящее время мальчик восстанавливается в больнице.

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#отравление
#ребёнок
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#больница
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В Красноярске пропал экс-баскетболист молодежного ЦСКА Петухов
03 января 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Игрок баскетбольного клуба «Барнаул» Антон Петухов в ночь с 30 на 31 декабря пропал в Красноярске.
Об этом сообщается на странице организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной «ВКонтакте».

20-летний баскетболист, который раньше выступал за московский «ЦСКА-Юниор», вышел из дома примерно в 03:30 по местному времени и больше на связь не выходил.

Из примет: рост спортсмена 205 см.

Ранее сообщалось, что люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове. Его силой затолкали в автомобиль. Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.

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В Москве годовалый ребёнок чуть не погиб, укусив стебель комнатного растения

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#баскетбол
#спорт
#происшествие
#новости
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В Москве на балконе дома обнаружили труп годовалой девочки
03 января 2024, 19:14

Фото: istockphoto/blinow61

Тело годовалой девочки нашли на балконе жилого дома в Москве.
По предварительной версии, ребёнок захлебнулся во время купания. Об этом сообщает в Telegram-канале московская прокуратура.

Труп девочки 2022 года рождения обнаружили на балконе квартиры в Проезде Карамзина. Точную причину и время смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Бабушка ребёнка утверждает, что внучка захлебнулась во время купания. Бабушка и мать ребёнка решили вынести труп на балкон.

Пенсионерка сообщила о случившемся знакомому. Он и рассказал о ЧП в правоохранительные органы.

Матери погибшего ребёнка 17 лет. Сообщается, что у неё есть ещё один малолетний ребенок.

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#происшествие
#новости
#дети
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При взрыве у кладбища с могилой Сулемани в Иране пострадали 188 человек
03 января 2024, 18:35

Фото: iStock/RamonCast

До 188 человек возросло число пострадавших при взрывах в иранском городе Керман, где проходили траурные шествия, приуроченные к годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Fars.
Ранее иранское агенство Tasnim сообщало, что взрывы около кладбища, на котором похоронен Сулеймани, произведены дистанционно. Недалеко от входа были обнаружены две сумки со взрывчаткой.

По последним данным число пострадавших составляет 188 человек.

3 января 2020 года после авиационного удара ВВС США в районе аэропорта Багдада был убит командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани. Власти США обвинили генерала в нападениях на правительство страны в Багдаде, совершённые в 2019 году.

Иран, в свою очередь, признал убийство как террористический акт, в ответ на который атаковал базы американских военных в Ираке. Это повлекло за собой обострение ситуации на Ближнем Востоке. Затем иранские власти ещё неоднократно обещали отомстить за смерть Сулеймани.

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#иран
#взрыв
#пострадавшие
#теракт
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В Москве обнаружили тело 16-летнего сына директора департамента «Норникеля»
03 января 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Motortion

По предположительной версии, подростка могли случайно убить.
Baza пишет, что парня объявили в розыск 31 декабря. По словам родителей, 16-летний Егор (имя изменено) днём вышел из дома и не вернулся.

Спустя сутки его труп нашли в лесопарковой зоне. На ногах парня были обнаружены многочисленные мелкие раны. Тело промёрзло, из-за чего установить точное время смерти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в среду 3 января в результате ДТП в Новосибирской области погибли 4 человека. Об этом информирует ГУМВД по региону.

По информации ведомства, примерно в 14.50 (10.55 по московскому времени) 44-летний мужчина, сидя за рулем автомобиля Toyota Racti, ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска.

По предварительным данным, не справившись с управлением при обгоне он столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После этого Toyota врезалась в попутный грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения.

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#москва
#подростки
#уголовное дело
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В селе Воронежской области, где упал боеприпас, пострадали более 100 домов
03 января 2024, 17:59

Фото: istock / Srdjanns74

В селе Петропавловка Воронежской области, в результате падения боеприпаса, более ста домов получили повреждения. Отмечается, что 8 из них полностью разрушены. Об этом информирует правительство региона в телеграм-канале.

Министерство обороны России 2 января сообщило, что в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области при выполнении полета воздушного судна воздушно-космических сил произошел аварийный сход боеприпаса.

В Петропавловке проживает 579 человек в 303 домах.

«В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 — остались у родственников (при необходимости им предоставят места в ПВР), четверых временно поселили в пансионат Коротоякский», — указано в сообщении.
Отмечается, что 9 самых разрушенных домов построят по новой. Помимо этого, были повреждены дом культуры, школа и здание местной администрации. После экспертизы зданий станет известно, можно ли в них будет восстановить кровлю и заменить окна.

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#школа
#дом
#дом культуры
#правительство
#человек
#здание
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Число погибших в результате взрыва у могилы Сулеймани в Иране превысило 100
03 января 2024, 17:29

Фото: istock / Soumen Hazra

Количество жертв в результате взрывов возле кладбища в иранском городе Керман, на котором похоронен военный деятель Касем Сулеймани, выросло до 103. Об этом сообщает госагентство IRNA.

Местные информагентства также пишут, что из-за взрывов скончались трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана.

По данным службы экстренной помощи Кермана, ранены 141 человек. Часть из них находится в критическом состоянии.

Командующего спецподразделением КСИР Сулеймани убили 3 января 2020 года после авиационного удара военно-воздушных сил Соединенных Штатов около аэропорта Багдада. Вашингтон полагает, что генерал виновен в нападениях на правительство США в Багдаде в 2019 году.

Иран расценил это как террористический акт и атаковал в Ираке базы американских военных, что привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, власти Ирана неоднократно обещали отомстить за смерть Сулеймани.

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#сша
#смерть
#правительство
#кладбища
#человек
#иран
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В Туле в результате взрыва самодельной гранаты в квартире мужчине оторвало кисть
Shot: В Туле мужчине оторвало руку из-за взрыва самодельной гранаты в квартире
03 января 2024, 17:12

Фото: istock / by sonmez

В Туле в многоэтажном доме взорвалась граната, мужчине оторвало руку. Пострадавший собирал снаряд у себя дома. Отмечается, что ранее он был судим за захват заложников.

Как сообщает телеграм-канал Shot, самодельная граната взорвалась в одной из квартир жилого дома на улице Плеханова в Туле примерно в 12:00. 51-летнего хозяина дома госпитализировали с минно-взрывной травмой левой руки.

Выяснилось, что он пытался своими руками собрать гранату из корпуса и запала. Запал взорвался у него в руки сильно травмировав кисть.

Сейчас медики пытаются спасти руку мужчине, а правоохранительные органы выясняют, как и для чего он купил составные части гранаты.

Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина ракетницей разнёс соседям квартиру и ранил их гостя. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#снаряд
#пострадавший
#граната
#медики
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#взрыв
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В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека
МВД: в Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека
03 января 2024, 16:57

Фото: istock / gorodenkoff

В среду 3 января в результате ДТП в Новосибирской области погибли 4 человека. Об этом информирует ГУМВД по региону.
По информации ведомства, примерно в 14.50 (10.55 по московскому времени) 44-летний мужчина, сидя за рулем автомобиля Toyota Racti, ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска. По предварительным данным, не справившись с управлением при обгоне он столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После этого Toyota врезалась в попутный грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения.

В результате ДТП скончался водитель и две женщины-пассажирки Toyota возраста 25 и 40 лет. Водитель автомобиля Huindai умер в районной больнице.

На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, ГАИ и МЧС.

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#мчс
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#сотрудники
#сибирь
#авария
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В Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек
IRIB: в Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек
03 января 2024, 15:47

Фото: istock / RamonCast

В результате взрыва, который прогремел в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани, погибли как минимум 20 человек. Об этом информирует телеканал IRIB.

Командующего спецподразделением КСИР Сулеймани убили 3 января 2020 года после авиационного удара ВВС США в около аэропорта Багдада. Вашингтон утверждает, что генерал виновен в нападениях на правительство Соединенных Штатов в Багдаде в 2019 году.

Иран расценил это как террористический акт и атаковал в Ираке базы американских военных, что привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, власти Ирана неоднократно обещали отомстить за смерть Сулеймани.

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#ирак
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