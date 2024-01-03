В Москве годовалый ребёнок чуть не погиб, укусив стебель комнатного растения

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В Москве госпитализировали годовалого ребёнка, отравившегося ядовитым комнатным растением. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что отец малыша ушёл в магазин, оставив жену с ребёнком наедине. Пока мать умывалась в ванной комнате, мальчик укусил за стебель цветок молочая, стоявший в комнате. Мама сразу же забрала у сына растение, не заметив, что ядовитое содержимое стебля уже попало в рот ребёнка.
Позже ребёнок почувствовал себя плохо, а родители приняли ухудшение состояния за аллергию на печенье, дав ему соответствующие лекарства. Но они не помогли малышу, который начал задыхаться. Лишь после этого родители вызвали скорую и ребёнка госпитализировали.
Врачам удалось спасти жизнь годовалого мальчика. Они сообщили, что ухудшение состояния произошло из-за отравления ядом молочая.
В настоящее время мальчик восстанавливается в больнице.
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Позже ребёнок почувствовал себя плохо, а родители приняли ухудшение состояния за аллергию на печенье, дав ему соответствующие лекарства. Но они не помогли малышу, который начал задыхаться. Лишь после этого родители вызвали скорую и ребёнка госпитализировали.
В настоящее время мальчик восстанавливается в больнице.
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Анастасия Чинкова