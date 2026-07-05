У москвича развилась редкая болезнь из-за голубей
У 50-летнего москвича врачи диагностировали редкое заболевание из-за длительного контакта с голубями. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Мужчина больше половины жизни разводил птиц и держал голубятню в Москве. Он обратился в больницу с болями в груди и одышкой даже при небольших нагрузках. Медики выявили гиперчувствительный пневмонит («лёгкое любителя птиц») и фиброз.
Иммунитет пациента воспринимал частицы перьев, помёта и перхоти как угрозу и запускал воспаление. Болезнь перешла в хроническую форму: лёгочная ткань покрывалась рубцами, уплотнялась и хуже пропускала кислород.
Пульмонолог Ирина Панарина пояснила, что патологический процесс не остановился даже после полного прекращения контакта пациента с птицами. Врачи могут лишь замедлять развитие фиброза с помощью лекарственной терапии.
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