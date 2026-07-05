У москвича развилась редкая болезнь из-за голубей

05 июля 2026, 12:22

Врачи диагностировали у москвича фиброз лёгких после 25 лет работы с голубями

Фото: Istock/BushAlex

У 50-летнего москвича врачи диагностировали редкое заболевание из-за длительного контакта с голубями. Подробности приводит Telegram-канал Baza.