В квартире Подольска газовый баллон разорвался из-за аномальной жары

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Взрыв в квартире подмосковного Подольска произошёл из-за туристического баллона, который накалился на аномальной жаре, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 38-летний житель Подольска отправился отдыхать в Краснодарский край, оставив на балконе своей квартиры туристический газовый баллон. Он накалился на жуткой аномальной жаре и разорвался.
К счастью, возгорания после взрыва не последовало, однако в квартире всё же выбило окна. Хозяин туристического набора узнал о случившемся, когда отдыха на пляже.
Напомним, ранее взрыв в квартире устроил житель Казани, который гнал самогон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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К счастью, возгорания после взрыва не последовало, однако в квартире всё же выбило окна. Хозяин туристического набора узнал о случившемся, когда отдыха на пляже.
Напомним, ранее взрыв в квартире устроил житель Казани, который гнал самогон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева