На Алтае обнаружили тело восьмимесячной девочки с признаками насильственной смерти
Сотрудники полиции обнаружили тело восьмимесячной девочки с черепно-мозговой травмой в селе Берёзовка Алтайского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
5 августа на место происшествия по вызову местной жительницы прибыла следственная группа. Женщина сообщила о пропаже своей маленькой дочери. При осмотре дома и прилегающей территории, около деревьев, следователи нашли тело ребёнка с признаками насильственной смерти.
По предварительной информации, смерть младенца наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.
Отмечается, что семья погибшего младенца состоит на учёте как неблагополучная. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
Подозреваемая в совершении преступления задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия.
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