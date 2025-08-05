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На Алтае обнаружили тело восьмимесячной девочки с признаками насильственной смерти

На Алтае полицейские обнаружили тело младенца с признаками насильственной смерти
Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники полиции обнаружили тело восьмимесячной девочки с черепно-мозговой травмой в селе Берёзовка Алтайского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.



5 августа на место происшествия по вызову местной жительницы прибыла следственная группа. Женщина сообщила о пропаже своей маленькой дочери. При осмотре дома и прилегающей территории, около деревьев, следователи нашли тело ребёнка с признаками насильственной смерти.

По предварительной информации, смерть младенца наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Отмечается, что семья погибшего младенца состоит на учёте как неблагополучная. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Подозреваемая в совершении преступления задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия.

Анастасия Чинкова

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