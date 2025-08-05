На Алтае обнаружили тело восьмимесячной девочки с признаками насильственной смерти

05 августа 2025, 17:23

На Алтае полицейские обнаружили тело младенца с признаками насильственной смерти

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники полиции обнаружили тело восьмимесячной девочки с черепно-мозговой травмой в селе Берёзовка Алтайского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.