Россиянин воткнул шампур в именинника на берегу реки

05 августа 2025, 12:34

Во Владимире осудят москвича за убийство 15-летней давности

Фото: iStock/Oksana Starostina

Во Владимире осудят москвича за расправу над именинником при помощи шампура. Мужчине вменили статью об убийстве их хулиганских побуждений. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следкома Евгения Горина.