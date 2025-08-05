Россиянин воткнул шампур в именинника на берегу реки
Во Владимире осудят москвича за расправу над именинником при помощи шампура. Мужчине вменили статью об убийстве их хулиганских побуждений. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следкома Евгения Горина.
По версии следствия, 14 августа 2010 года москвич приехал во Владимир. В тот же день на берегу реки Клязьма он познакомился с рыбаками, с которыми вскоре начал проводить время за беседами и алкоголем. Рядом отдыхали молодые люди, включая пострадавшего, который праздновал день рождения.
Мужчина подошел к ним за сигаретой, и ее передал виновник торжества. Через некоторое время он вернулся с той же просьбой, но компания попросила их больше не беспокоить. В ответ дебошир пнул в живот одну из девушек, после чего за нее заступился именинник. Тогда агрессор схватился за шампур и воткнул его в сердце оппонента. Парень скончался на месте, а его убийца скрылся.
Недавно велась работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Следователи повторно обратили внимание на этот случай и выяснили, что преступник, пусть и не представился рыбакам, но рассказал, откуда приехал и как избивал жену. Среди жителей Орехово-Зуевского района, привлеченных к ответственности за подобные действия, нашли обвиняемого. Его опознали рыбаки и друзья убитого. Москвич дал признательные показания.
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