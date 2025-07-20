В Челябинской области 18-летний турист сорвался со скалы на отдыхе с друзьями

20 июля 2025, 14:32

Фото: iStock/DmyTo

В Челябинской области 18-летний турист сорвался вниз с шестиметровой высоты. Молодой человек отдыхал вместе с друзьями на Красных скалах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.