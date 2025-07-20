В Челябинской области 18-летний турист сорвался со скалы на отдыхе с друзьями
В Челябинской области 18-летний турист сорвался вниз с шестиметровой высоты. Молодой человек отдыхал вместе с друзьями на Красных скалах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
На место происшествия прибыли сотрудники 50-й пожарно-спасательной части. В условиях горной местности они донесли пострадавшего на носилках до машины скорой помощи. Вскоре парень был госпитализирован. Информация о его состоянии не приводится.
Ранее сообщалось, что в Белом море пропали три человека из туристической группы при попытке сплавиться на байдарках от архипелага Кузова в Карелии к Соловецкому острову под Архангельском.
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