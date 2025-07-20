В Петербурге завели дело после получения восьмилетней девочкой электротравмы
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту получения восьмилетней девочкой электротравмы. Инцидент квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
В настоящее время ведется расследование; устанавливаются точные причины и обстоятельства, которые могли привести к произошедшему.
Напомним, ребенка ударило током около автобусной остановки на улице Марата. Перед этим школьница схватилась одной рукой за металлический забор, другой — за информационный столб. Вскоре она была госпитализирована. По словам врачей, ее жизнь находится вне опасности.
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