В Петербурге завели дело после получения восьмилетней девочкой электротравмы

20 июля 2025, 17:28

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту получения восьмилетней девочкой электротравмы. Инцидент квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.