На Алтае применили радикальные меры после нападения медведя на туристку

09 сентября 2026, 05:59

Охотники убили 55 медведей на Алтае после нападения хищника на туристку

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Республике Алтай охотники уничтожили 55 бурых медведей после того, как один из зверей напал на туристку. Информация об этом появилась в канале правительства региона в «Максе».