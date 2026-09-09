На Алтае применили радикальные меры после нападения медведя на туристку
В Республике Алтай охотники уничтожили 55 бурых медведей после того, как один из зверей напал на туристку. Информация об этом появилась в канале правительства региона в «Максе».
Трагедия произошла 19 августа в селе Артыбаш. Медведь ворвался на территорию турбазы, напал на палатку и утащил в лес 29‑летнюю туристку. Позже её тело обнаружили в лесной зоне.
В ведомстве отметили рост числа случаев, когда медведи выходят к населённым пунктам и контактируют с людьми. С учётом зафиксированного нападения на человека власти увеличили количество разрешений на отстрел хищников. При этом общая популяция бурого медведя в регионе превышает 4,6 тысячи особей.
Для обеспечения безопасности в Онгудайском и Турочакском районах ввели режим повышенной готовности. Министерство природных ресурсов республики выдало 157 лицензий на добычу медведей. Власти настоятельно рекомендуют жителям и туристам проявлять осторожность и по возможности не посещать лесные массивы.
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