Медведь устроил прогулку по пятизвездочному отелю в Красной Поляне
Медведь проник на территорию пятизвездочного отеля «Поляна 1389» в сочинской Красной Поляне. В поисках пищи хищник оказался в служебной зоне, после чего прошелся по внутренним коридорам гостиницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
С одним из сотрудников зверь встретился за поворотом. Работник держал в руках ведро и, заметив медведя, поспешил уйти. Косолапый не проявил агрессии, завершил обход здания и самостоятельно покинул территорию отеля.
Гости «Поляны 1389» рассказали, что теперь опасаются выходить на прогулки. Стоимость двухместного стандартного номера в гостинице начинается примерно от 37 тысяч рублей за сутки. Размещение с горным видом обходится ориентировочно в 44,6 тысячи рублей за ночь.
При встрече с медведем важно не поддаваться панике и ни в коем случае не пытаться скрыться бегством: хищник намного быстрее человека, а резкие движения могут запустить у него инстинкт преследования. Не стоит поворачиваться к животному спиной. Лучше остановиться, вести себя спокойно и постепенно отходить назад тем же путем, которым вы пришли. Двигаться нужно плавно, без взмахов руками, резких жестов и попыток замахнуться на зверя. Допустимо негромко говорить ровным, низким голосом — так медведь сможет понять, что перед ним человек. Кричать, визжать, рычать в ответ или кидать в животное вещи не следует: это может напугать его или спровоцировать агрессию.
Также не рекомендуется долго смотреть медведю прямо в глаза — пристальный взгляд он может принять за угрозу. Лучше следить за поведением животного, не концентрируя внимание на его морде. Если медведь встал на задние лапы, это необязательно означает нападение. Часто так он пытается рассмотреть человека или уловить его запах. В такой ситуации нельзя подходить ближе, пытаться сфотографировать хищника или прогнать его.
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