Медведь устроил прогулку по пятизвездочному отелю в Красной Поляне

07 сентября 2026, 11:53

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Медведь проник на территорию пятизвездочного отеля «Поляна 1389» в сочинской Красной Поляне. В поисках пищи хищник оказался в служебной зоне, после чего прошелся по внутренним коридорам гостиницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.