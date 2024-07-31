На Алтае пьяная многодетная мать пыталась сбросить двухлетнего сына с четвертого этажа

Фото: istock/Igor Vershinsky
На Алтае многодетная мать пыталась выкинуть двухлетнего сына с балкона. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Инцидент произошел в Новоалтайске. Сообщается, что 37-летняя пьяная женщина свесила малыша с балкона четвертого этажа общежития. Она кричала, что сбросит его вниз. Спасли ребенка соседи, вырвав его из её рук. Они вызвали Росгвардию, которая схватила мать.
Отмечается, что у женщины всего 4 ребенка. Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство. Детей у неё забрали и отправили её в СИЗО.
Ранее сообщалось, что четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер. После случившегося мать ребенка обратилась в министерство здравоохранения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер
Отмечается, что у женщины всего 4 ребенка. Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство. Детей у неё забрали и отправили её в СИЗО.
Ранее сообщалось, что четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер. После случившегося мать ребенка обратилась в министерство здравоохранения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер
Дарья Осипова