На Алтае пьяная многодетная мать пыталась сбросить двухлетнего сына с четвертого этажа

В 2021 году в Петербурге полиция задержала очередных «агентов» Незалежной. Правоохранители именно так называют тех, кто помогает украинским мошенникам обманывать российских пенсионеров на круглые суммы денег. Некоторые россияне, с целью получения легких денег, им в этом активно помогают.